Все начинается с печки. 30 лет истории успеха алтайского завода ЛИТКОМ в трех эпизодах

Больше 30 лет работает в Рубцовске завод, продукцию которого знает каждый третий владелец печки или камина от Калининграда до Владивостока: завод ЛИТКОМ . Его мастера превращают расплавленный металл в функциональные и качественные произведения искусства, отмеченные дипломами «100 лучших товаров» и включенные в список «Золотых брендов Алтая». Начав с небольшого цеха, завод стал крупным работодателем и налогоплательщиком города и лидером на российском рынке печного и каминного литья. Рассказываем, как ему это удалось.

Эпизод первый: основы

На том месте, где сейчас работает завод ЛИТКОМ, в советские годы размещалось одно из передовых предприятий Рубцовска — Алтайский завод автотракторного электрооборудования. В 1990-х заказы у российских заводов стали сокращаться, хаос в экономике поставил перед ними вопрос выживания.

Тогда Владимир Лысенко, руководивший металлургическим производством АЗТЭ, принял нестандартное решение. На базе чугунолитейного цеха вместе с единомышленниками он создал отдельное предприятие — «Рубцовский литейный комплекс».

Он же стал его первым руководителем.

«Владимир Петрович показал, как нужно управлять металлургическим предприятием в сложных, постоянно меняющихся условиях, как работать, чтобы добиваться максимально высоких результатов. Он был и остается моим учителем», — рассказывает Сергей Николаевич Плешкань, пришедший на ЛИТКОМ в 2001 году и ставший его генеральным директором в 2007-м.

Генеральный директор Плешкань С.Н. поздравляет заводчан с 30-летием Завода «ЛИТКОМ». Фото: завод ЛИТКОМ

Эпизод второй: стратегия

В первые же годы завод выбрал новый путь развития, уловив потребности россиян: производство печного литья — дверок, плит, задвижек и колосников из чугуна. Старт массовому производству этой продукции был дан в 1995-м — и предприятие выстояло.

Пережить это время предприятие смогло еще и потому, что выстроило свой подход к клиентам и изучению рынка — его тенденций, меняющихся запросов потребителей и растущих требований к качеству.

«Мы в работе ориентируемся на клиентов. Качество продукции тестируется ведущими печниками страны — приглашаем их на завод, чтобы оценили новинки и дали рекомендации по совершенствованию. Обратную связь используем в модернизации продукции и выпуске новой», — объясняет Сергей Плешкань.

Стратегия позволила не только наращивать объемы и улучшать качество, но и заложила основы развития. В 2008-м завод ЛИТКОМ вышел на международный рынок: сегодня его продукцию знают в Беларуси, Азербайджане и Казахстане.

Печные и каминные дверки. Фото: завод ЛИТКОМ

В 2010-м на заводе запустили программу импортозамещения. В 2012-м внедрили систему менеджмента качества. А в 2018-м завод ЛИТКОМ зарегистрировал и вывел на рынок торговую марку «Рубцовское литье», в том же году включенную в «Золотые бренды Алтая».

«Завод год за годом проводит модернизацию, расширяет номенклатуру, осваивает новые виды продукции, расширяет рынки сбыта и открыл свой онлайн-магазин», — отметили в Союзе промышленников Алтайского края.

Сегодня здесь работают три линии по выпуску чугунного литья. Завод, начинавший 30 лет назад с небольшого цеха, входит в тройку лидеров печного литья в России и ежегодно производит более 500 наименований продукции.

Чугунная посуда. Фото: завод ЛИТКОМ Дверка со стеклом. Фото: завод ЛИТКОМ Чугунная печь-камин Сибирь-10. Фото: завод ЛИТКОМ Чугунное панно «Сова». Фото: завод ЛИТКОМ

Эпизод третий: профессионалы

Путь развития, которым идет завод ЛИТКОМ уже 30 лет, был бы невозможен без опоры на профессионалов. Сегодня здесь по-прежнему трудятся бывшие работники АЗТЭ, а вместе с ними — уже и дети сотрудников. Все они — наследники секретов литейного ремесла и традиций качества.

В Союзе промышленников Алтайского края рассказали: работа на этом предприятии в Рубцовске считается одной из самых престижных — здесь конкурентоспособная зарплата, корпоративные социальные программы, а главное — сотрудники могут быть уверены в будущем.

Мотивирует людей и участие предприятия в городской жизни — помощь школам и детским садам, уход за парками, скверами и городскими мемориалами.

«Я и коллектив завода ЛИТКОМ — мы не боимся проблем и работаем эффективно в любых ситуациях. Меня мотивирует результат, когда мы ставим перед собой задачи и выполняем их, планируем и превосходим эти планы. И особенно мотивирует, когда этот результат достигается через преодоление, когда трудно, когда нужно бороться, несмотря ни на что», — говорит Сергей Плешкань.

Открытие нового цеха. Фото: завод ЛИТКОМ

Семь интересных фактов о Заводе ЛИТКОМ «Рубцовский литейный комплекс» ( завод ЛИТКОМ) — один из крупнейших производителей чугунного литья для печей и каминов в России; Выпускает чугунное и стальное литье для теплоэнергетики , сельхозмашиностроения , строительства , промышленных печей; Производит чугунную посуду , гриль-решетки и художественно-декоративное литье — более 200 видов сувениров и элементов интерьера. На заводе трудятся более 400 работников; Завод ЛИТКОМ — социально ответственный работодатель Алтайского края; Гендиректор Сергей Николаевич Плешкань — обладатель Бриллиантового Почетного знака «Лидер экономики Алтайского края», 11 раз завоевывал золотую медаль краевого конкурса «Директор года. Алтайский край». Сергей Николаевич Плешкань возглавляет Совет директоров города Рубцовска , является руководителем рубцовского филиала Союза промышленников Алтайского края.

Адрес: 658204, г. Рубцовск, ул. Тракторная, 21

Время работы: Пн — Пт с 8.00 до 17.00

E-mail: litcom-mark@mail.ru

Телефон: +7 963 526 5005

Сайт: www.rublitkom.ru

Интернет-магазин: litkom.com