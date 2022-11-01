1 ноября
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Жизнь

Все начинается с печки. 30 лет истории успеха алтайского завода ЛИТКОМ в трех эпизодах

Больше 30 лет работает в Рубцовске завод, продукцию которого знает каждый третий владелец печки или камина от Калининграда до Владивостока: завод ЛИТКОМ. Его мастера превращают расплавленный металл в функциональные и качественные произведения искусства, отмеченные дипломами «100 лучших товаров» и включенные в список «Золотых брендов Алтая». Начав с небольшого цеха, завод стал крупным работодателем и налогоплательщиком города и лидером на российском рынке печного и каминного литья. Рассказываем, как ему это удалось.

Подсвечник «Вечный огонь» в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Подсвечник «Вечный огонь» в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Фото: завод ЛИТКОМ

Эпизод первый: основы

На том месте, где сейчас работает завод ЛИТКОМ, в советские годы размещалось одно из передовых предприятий Рубцовска — Алтайский завод автотракторного электрооборудования. В 1990-х заказы у российских заводов стали сокращаться, хаос в экономике поставил перед ними вопрос выживания.

Тогда Владимир Лысенко, руководивший металлургическим производством АЗТЭ, принял нестандартное решение. На базе чугунолитейного цеха вместе с единомышленниками он создал отдельное предприятие — «Рубцовский литейный комплекс».

Он же стал его первым руководителем.

«Владимир Петрович показал, как нужно управлять металлургическим предприятием в сложных, постоянно меняющихся условиях, как работать, чтобы добиваться максимально высоких результатов. Он был и остается моим учителем», — рассказывает Сергей Николаевич Плешкань, пришедший на ЛИТКОМ в 2001 году и ставший его генеральным директором в 2007-м.

Генеральный директор Плешкань С.Н. поздравляет заводчан с 30-летием Завода «ЛИТКОМ».
Генеральный директор Плешкань С.Н. поздравляет заводчан с 30-летием Завода «ЛИТКОМ».
Фото: завод ЛИТКОМ

Эпизод второй: стратегия

В первые же годы завод выбрал новый путь развития, уловив потребности россиян: производство печного литья — дверок, плит, задвижек и колосников из чугуна. Старт массовому производству этой продукции был дан в 1995-м — и предприятие выстояло.

Пережить это время предприятие смогло еще и потому, что выстроило свой подход к клиентам и изучению рынка — его тенденций, меняющихся запросов потребителей и растущих требований к качеству.

«Мы в работе ориентируемся на клиентов. Качество продукции тестируется ведущими печниками страны — приглашаем их на завод, чтобы оценили новинки и дали рекомендации по совершенствованию. Обратную связь используем в модернизации продукции и выпуске новой», — объясняет Сергей Плешкань.

Стратегия позволила не только наращивать объемы и улучшать качество, но и заложила основы развития. В 2008-м завод ЛИТКОМ вышел на международный рынок: сегодня его продукцию знают в Беларуси, Азербайджане и Казахстане.

Печные и каминные дверки.
Печные и каминные дверки.
Фото: завод ЛИТКОМ

В 2010-м на заводе запустили программу импортозамещения. В 2012-м внедрили систему менеджмента качества. А в 2018-м завод ЛИТКОМ зарегистрировал и вывел на рынок торговую марку «Рубцовское литье», в том же году включенную в «Золотые бренды Алтая».

«Завод год за годом проводит модернизацию, расширяет номенклатуру, осваивает новые виды продукции, расширяет рынки сбыта и открыл свой онлайн-магазин», — отметили в Союзе промышленников Алтайского края.

Сегодня здесь работают три линии по выпуску чугунного литья. Завод, начинавший 30 лет назад с небольшого цеха, входит в тройку лидеров печного литья в России и ежегодно производит более 500 наименований продукции.

Чугунная посуда.
Чугунная посуда.
Фото: завод ЛИТКОМ
Дверка со стеклом.
Дверка со стеклом.
Фото: завод ЛИТКОМ
Чугунная печь-камин Сибирь-10.
Чугунная печь-камин Сибирь-10.
Фото: завод ЛИТКОМ
Чугунное панно «Сова».
Чугунное панно «Сова».
Фото: завод ЛИТКОМ

Эпизод третий: профессионалы

Путь развития, которым идет завод ЛИТКОМ уже 30 лет, был бы невозможен без опоры на профессионалов. Сегодня здесь по-прежнему трудятся бывшие работники АЗТЭ, а вместе с ними — уже и дети сотрудников. Все они — наследники секретов литейного ремесла и традиций качества.

В Союзе промышленников Алтайского края рассказали: работа на этом предприятии в Рубцовске считается одной из самых престижных — здесь конкурентоспособная зарплата, корпоративные социальные программы, а главное — сотрудники могут быть уверены в будущем.

Мотивирует людей и участие предприятия в городской жизни — помощь школам и детским садам, уход за парками, скверами и городскими мемориалами.

«Я и коллектив завода ЛИТКОМ — мы не боимся проблем и работаем эффективно в любых ситуациях. Меня мотивирует результат, когда мы ставим перед собой задачи и выполняем их, планируем и превосходим эти планы. И особенно мотивирует, когда этот результат достигается через преодоление, когда трудно, когда нужно бороться, несмотря ни на что», — говорит Сергей Плешкань.

Открытие нового цеха.
Открытие нового цеха.
Фото: завод ЛИТКОМ

Семь интересных фактов о Заводе ЛИТКОМ

  1. «Рубцовский литейный комплекс» (завод ЛИТКОМ) — один из крупнейших производителей чугунного литья для печей и каминов в России;
  2. Выпускает чугунное и стальное литье для теплоэнергетики, сельхозмашиностроения, строительства, промышленных печей;
  3. Производит чугунную посуду, гриль-решетки и художественно-декоративное литье — более 200 видов сувениров и элементов интерьера.
  4. На заводе трудятся более 400 работников;
  5. Завод ЛИТКОМ — социально ответственный работодатель Алтайского края;
  6. Гендиректор Сергей Николаевич Плешкань — обладатель Бриллиантового Почетного знака «Лидер экономики Алтайского края», 11 раз завоевывал золотую медаль краевого конкурса «Директор года. Алтайский край».
  7. Сергей Николаевич Плешкань возглавляет Совет директоров города Рубцовска, является руководителем рубцовского филиала Союза промышленников Алтайского края.

Адрес: 658204, г. Рубцовск, ул. Тракторная, 21
Время работы: Пн — Пт с 8.00 до 17.00
E-mail: litcom-mark@mail.ru
Телефон: +7 963 526 5005
Сайт: www.rublitkom.ru
Интернет-магазин: litkom.com


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