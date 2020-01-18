Все о крещенской воде: когда набирать, как правильно пить и что нельзя делать

Воду, которую освятили в праздник Крещение Господне, называют «великой агиасмой». Она считается святыней. Верующие бережно хранят ее и понемногу пьют в течение года. Главное, что нужно знать о крещенской воде — в материале altapress.ru.

Крещенская вода

Воду, освященную на Крещение Господне, называют «крещенской» или «богоявленской». В православных храмах воду освящают в Сочельник и на Крещение, то есть 18 и 19 января.

«Великую агиасму» бережно хранят и понемногу пьют в течение года. Считается, что она обладает особыми свойствами: долго не портится и помогает избавить от недугов. Однако в церкви предостерегают, что крещенскую воду не стоит воспринимать как лекарство.

Крещенскую воду нужно пить с молитвой и благоговением. Еще крещенской водой можно окропить квартиру. При этом обычно поют специальную молитву — тропарь Крещения Господня.

19 декабря 2019 года в Барнауле. Крещение. Анна Зайкова.

Как правильно пить крещенскую воду

Святую воду на Крещение и в Сочельник можно пить весь день. А в обычные дни ее традиционно пьют понемногу: утром, натощак и с молитвой.

Но натощак — это не обязательное условие. Главное — принимать святую воду с благоговением и молитвой. Также крещенскую воду можно разбавить, и она не потеряет своих свойств.

Правда ли , что купание в проруби на Крещение смывает грехи

Нет, по церковным канонам купание в ледяной купели не очищает человека от грехов. И на это не влияет, сколько раз человек нырнул или перекрестился.

Купание в проруби на Крещение — народных обычай, а не церковный обряд. Согласно православному учению, душу от грехов очищает только искреннее покаяние в таинстве исповеди.

Крещение в Барнауле 19 января 2019 года. Анна Зайкова.

Что нельзя делать с крещенской водой

Святой водой нельзя мыть пол, мыться в бане, добавлять в чай давать пить домашним животным и прочее.

Кроме того, святой водой нельзя смыть порчу и сглаз, потому что с точки зрения церкви сглаза и порчи не существует.

Важно знать, что православная церковь отрицательно относится к оккультным и магическим практикам, гаданиям, приворотам и другим подобным практикам.