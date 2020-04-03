Все пассажиры «коронавирусного рейса» в Алтайском крае получили результаты анализов

Все пассажиры, которые летели в одном самолете с инфицированной Covid-19 жительницей Барнаула, сдали анализы и получили результаты. Об этом 3 апреля на онлайн-конференции рассказала замглавы регионального Роспотребнадзора Ульяна Калинина.

Специалистам Роспотребнадзора удалось отследить всех контактных лиц — 271 человек. Все анализы у них отрицательные, сказала Калинина.

Более того, все пассажиры уже «отсидели» 14 дней самоизоляции.

Всего в Алтайском крае, по данным на 3 апреля, четыре подтвержденных случая заболевания коронавирусом. Зампредседателя правительства Ирина Долгова рассказала, что трое из них чувствуют себя удовлетворительно, беспокойства за их жизнь и здоровье не возникает.

«Чуть сложнее дела с роженицей. У нее степень тяжести оценивается как средняя, но все необходимые препараты предоставляются и мы не видим никаких рисков», — отметила Долгова.

Как коронавирусом заразилась четвертая пациентка — пока неизвестно. В Роспотребнадзоре продолжают работу по установлению круга ее контактных лиц.