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Жизнь

Все пассажиры «коронавирусного рейса» в Алтайском крае получили результаты анализов

Все пассажиры, которые летели в одном самолете с инфицированной Covid-19 жительницей Барнаула, сдали анализы и получили результаты. Об этом 3 апреля на онлайн-конференции рассказала замглавы регионального Роспотребнадзора Ульяна Калинина.

Горбольница №5. Подготовка к приему больных с коронавирусом.
Горбольница №5. Подготовка к приему больных с коронавирусом.
Дмитрий Лямзин.

Специалистам Роспотребнадзора удалось отследить всех контактных лиц — 271 человек. Все анализы у них отрицательные, сказала Калинина.

Более того, все пассажиры уже «отсидели» 14 дней самоизоляции.

Всего в Алтайском крае, по данным на 3 апреля, четыре подтвержденных случая заболевания коронавирусом. Зампредседателя правительства Ирина Долгова рассказала, что трое из них чувствуют себя удовлетворительно, беспокойства за их жизнь и здоровье не возникает.

«Чуть сложнее дела с роженицей. У нее степень тяжести оценивается как средняя, но все необходимые препараты предоставляются и мы не видим никаких рисков», — отметила Долгова.

Как коронавирусом заразилась четвертая пациентка — пока неизвестно. В Роспотребнадзоре продолжают работу по установлению круга ее контактных лиц.

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