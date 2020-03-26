Все развлекательные места в Алтайском крае закрыли из-за коронавируса

26 марта губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал указ о приостановке проведения в регионе всех массовых мероприятий.

По указу губернатора, в крае приостановили проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных мероприятий с очным присутствием граждан.

Также приостановлено оказание соответствующих услуг, в том числе в парках, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового скопления людей.

«Гражданам запрещено посещение зданий, строений, сооружений (помещений в них), предназначенных преимущественно для проведения развлекательных мероприятий. Запрещено оказание соответствующих услуг в кинотеатрах (кинозалах), детских игровых комнатах и детских развлекательных центрах, а также курение кальянов в ресторанах, барах, кафе», — сообщила пресс-служба правительства края.

Пандемия. Коронавирус. unsplash.com.

Органы исполнительной власти до 1 мая должны остановить проведение проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Исключением будут внеплановые проверки, вызванные причинением вреда жизни или здоровью граждан, возникновением чрезвычайных ситуаций, а также связанные с выдачей разрешительных документов, лицензий, добавили в правительстве.