Все спускали вниз! Александр Терентьев добивается решения проблем жителей села Лушниково Тальменского района через прокуратуру

Устав от бездействия местных чиновников, жители села Лушниково Тальменского района обратились за помощью к депутату Государственной Думы, лидеру алтайских социалистов Александру Терентьеву . Сельчане рассказали, что пробовали добиться справедливости, обращаясь во все возможные инстанции, начиная с администрации сельсовета и заканчивая приемной губернатора. Но обращения спускали вниз, а проблемы, как были, так и есть.

Заявители рассказали, что в селе уже длительное время не работает почтовое отделение связи. Чтобы оплатить коммунальные услуги людям приходится ездить в райцентр за 40 км и подстраиваться под расписание автобусов. Не лучше дела обстоят и с медицинским обслуживанием. В обращении сельчане указали, что фельдшерско-акушерский пункт не работает уже в течение четырех лет, нет фельдшера. Люди не могут получить медицинскую помощь и приобрести медикаменты. Проблемы есть и с водой, а точнее с ее качеством, которое, по словам заявителей, совсем не соответствует санитарным нормам. У сельчан даже есть заключение санэпидемстанции. Село обеспечивает водой компания «Каскад», но жители уверяют, что никаких мер по исправлению ситуации она не принимает.

Парламентарий направил депутатский запрос в прокуратуру Алтайского края, чтобы найти решение проблем. Надзорное ведомство провело проверки. В ответе сказано, что медицинское оборудование и инвентарь ФАПа не соответствует предъявляемым требованиям, а руководство Тальменской ЦРБ не принимает достаточных мер, чтобы трудоустроить фельдшера. За выявленные нарушения районный прокурор вынес представление главному врачу больницы. Представление за ненадлежащее оказание гражданам услуг почтовой связи также получил и управляющий УФПС Алтайского края АО «Почта России». Кроме того, за ненадлежащий контроль за качеством воды представление внесли и генеральному директору ООО «Каскад» с требованием устранить проблему.

«К сожалению, обращения такого рода поступают в мою Общественную приемную регулярно. Села в Алтайском крае загибаются: нет ни качественной воды, ни своевременной медицинской помощи, ни нормально функционирующего почтового отделения связи. Этот список можно продолжать. Органам власти нужно работать, чтобы решать проблемы, а не ждать пока в них вмешается прокуратура!», — возмутился Александр Терентьев.

Источник: altai.spravedlivo.ru