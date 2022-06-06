«Всё страшнее, чем пишут»! Жители Троицкого района вышли на митинг, чтобы спасти местную медицину

В минувшее воскресенье, 5 июня, на стадионе райцентра Троицкое состоялся санкционированный митинг за смену главного врача Троицкой ЦРБ, которого многие жители района винят в накопившихся, но тщательно скрываемых проблемах больницы. Организаторами мероприятия выступили местные жители, которые пригласили депутата АКЗС Евгению Боровикову, которая сегодня по их просьбе разбирается в хитросплетениях проблем местной районной медицины.

В ходе митинга люди рассказали многое, жалко, что сам главврач Константин Фадин не пришел послушать односельчан, хотя и был вместе с другими чиновниками районной администрации, приглашен лично Евгенией Боровиковой. Да и в средствах массовой информации ему настойчиво приписывают образ очень открытого к людям врача. В ответ от администрации Троицкого района и главного врача Троицкой ЦРБ депутат краевого парламента получила практически под копирку (или под диктовку) написанные отказы — посчитали проведение митинга «нецелесообразным».

Митинг за смену главного врача Троицкой ЦРБ. Источник фото: altai.spravedlivo.ru

Несмотря на дождь и строгий пропускной режим на стадионе собралось несколько десятков жителей. Причем не только райцентра, но и из соседних деревень. Если верить людям (а не заказным публикациям, которые пишут местные и краевые СМИ), ситуация, действительно аховая. Дефицит кадров и практически рабские условия для работ медперсонала — это лишь вершина айсберга. К примеру, как рассказал, один из участников митинга главврач даже проверяющим пытается пустить «пыль в глаза», демонстрируя инфекционное отделение ЦРБ, как хозблок, потому что его состояние сложно писать словами — «Коровник», — цитируем местного жителя.

Митинг за смену главного врача Троицкой ЦРБ. Источник фото: altai.spravedlivo.ru Митинг за смену главного врача Троицкой ЦРБ. Источник фото: altai.spravedlivo.ru Митинг за смену главного врача Троицкой ЦРБ. Источник фото: altai.spravedlivo.ru

Из-за отсутствия лифта тяжелых (по весу) больных часто приходится таскать на руках, хотя сам лифт в наличии имеется: его несколько лет смонтировать в шахту не могут. Отремонтированный, но заброшенный морг не работает из-за отсутствия специалиста. Состояние роддома такое, что роженицам приходится ездить на роды в Барнаул. Отсутствуют практически все узкие специалисты, но система распределения зарплаты такая, что даже те, кто приходит — предпочитают там не оставаться. Потому, что главный врач Троицкой ЦПБ, Константин Фандин, со слов участников митинга — ведет себя абсолютно по-хамски, козыряя некими связями в региональном Минздраве! И, благодаря этим же связям, будто бы намерен стать главой Троицкого района! Какая уж тут забота о местной медицине с такими-то наполеоновскими планами? А то, что более 20 пришедших молодых специалистов фактически сбежали от такого руководства — это так, «издержки, не заслуживающие внимания». Рассказывают люди, что в период пандемии санитарочки домой приносили только коронавирус — а доплаты, якобы им не причитались, поскольку не имели контакта с больными. Многие медсестры работают круглосуточно и домой приходят только, чтобы помыться — мужья жен, а дети матерей ждут как «красное солнышко», а при этом получают они за эти нечеловеческие нагрузки минималку.

Митинг за смену главного врача Троицкой ЦРБ. Источник фото: altai.spravedlivo.ru Митинг за смену главного врача Троицкой ЦРБ. Источник фото: altai.spravedlivo.ru Митинг за смену главного врача Троицкой ЦРБ. Источник фото: altai.spravedlivo.ru

Собственно, это и могло стать причиной увольнения четы врачей Королевых, которое особенно взбудоражило всех жителей района: ведь завхирургией местного ЦРБ Евгений Королев спас не только здоровье, но и жизнь ни одной тысяче жителей Троицкой земли. Жители района в поддержку семьи Королевых собрали только под обращением к депутату более 600 подписей. Был организован еще один сбор в райцентре, где подписалось более 2000 человек. Все эти люди реально опасаются за свое будущее без остатков квалифицированной медицинской помощи! Правда, Евгения Викторовича как-то уговорили забрать свое заявление об увольнении до сентябрьских выборов (дабы «не нагнетать»).

Митинг за смену главного врача Троицкой ЦРБ. Источник фото: altai.spravedlivo.ru Митинг за смену главного врача Троицкой ЦРБ. Источник фото: altai.spravedlivo.ru

Обо всем этом рассказали участники митинга, собравшиеся с нескольких сел Троицкого района не смотря на дождь и полицейский пропускной режим. Модератором-ведущим митинга стала Евгения Боровикова, руководитель исполкома партии СПРАВЕДЛИВАЯ — РОССИЯ ЗА ПРАВДУ в Алтайском крае, депутат АКЗС, к которому жители обратились за помощью, поставив несколько сотен подписей под обращением.

Митинг за смену главного врача Троицкой ЦРБ. Источник фото: altai.spravedlivo.ru

Итогом мероприятия стала резолюция, подписи под которой должны стать «гвоздями в крышку гроба» сохранения должности за пока еще действующим главным врачом ЦРБ г-ном Фадиным. Главврач уже фактически признал все существующие по его вине проблемы в больнице в своей неуклюжей отмазке в одном из региональных СМИ. Подтвердил он и намерения Королева уходить, и отсутствие медицинских ниток, из-за которого чуть не погибла молодая роженица! Признал он и активное внедрение платной медицины на площадях районной ЦРБ, в пользу которой, как видится, бесплатная общедоступная медицина и уничтожается…

Евгения Боровикова намерена разобраться в сложившей ситуации до конца. Совсем скоро поступят официальные ответы надзорных органов и результаты проверок. Народ не обманешь, а когда чаша терпения переполнена, уже невозможно заставить замолчать. Правда и справедливость восторжествуют!