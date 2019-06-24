«Все включено» на Алтае стало реальностью: комфортно и на природе

База «Русский Дом» предлагает своим гостям отдых по программе «все включено», в цену, которую вы платите только один раз, входит проживание, питание и все основные развлечения, коих летом множество как на суше, так и на воде. Чем заняться этим летом? — узнать подробнее можно здесь.
Старший администратор базы отдыха «Русский Дом» Елена Краева так видит концепцию тризма в родном крае:
Елена Краева.Фото предоставлено рекламодателем.
Турпродукт должен быть красивым и интересным, чтобы нравиться гостям. Поэтому у нас завязаны воедино основополагающие ориентиры жизни русского человека: родная природа, труд на земле, стремление украсить свою жизнь, сделать интереснее. А результатом всего этого мы делимся с приезжающими в «Русский Дом» людьми.
«Русский Дом» расположен в живописном месте Тальменского района Алтайского края, всего в часе езды от Барнаула. Отдохнуть от будней в мегаполисе Вам поможет чистый воздух соснового бора и прекрасный берег реки.
Летом 2019 гостям «Русского Дома» предлагается:
- проживание в уютных номерах (имеются номера трех категорий — на разный бюджет),
- комплексное питание: трехразовое без расписания, чайный стол в любое время дня и пикник на плавучей пристани (ежедневно),
- 30-минутная прогулка на катере по реке (ежедневно),
- песчаный берег и купание в реке (песок, нет посторонних),
- верховая езда по лесу для взрослых и детей,
- русские бани с вениками с выходом в реку,
- концертные программы, дискотеки,
- бильярд, каминный зал,
- детская площадка,
- автопарковка.
Все вышеперечисленное включено в стоимость отдыха, которую можно рассчитать самостоятельно при помощи калькулятора на сайте «Русского Дома».
Кстати, для маленьких гостей (дети до 14-ти лет) действуют скидки от 50 до 100% (в зависимости от возраста).
Примечательно, что кроме направления активного отдыха «все включено» в «Русском Доме» развивается сельский, экологический туризм. При базе отдыха создано фермерское хозяйство, благодаря которому на столах у гостей «Русского Дома» экологически чистое мясо и молочные продукты круглый год.
Елена Краева,
старший администратор базы отдыха «Русский Дом»:
Мы развели овец, коров, гусей и не только — чтобы не зависеть от рынка и самим обеспечивать свою базу отдыха продуктами питания, гарантировав при этом своим гостям экологичность и свежесть продуктов, из которых готовятся блюда, которые подаются на стол. Гости «Русского Дома» ценят наши усилия, и мы видим, как наши русские люди соскучились по таким простым вещам, как, например, стакан парного козьего молока на завтрак.
Двери базы отдыха «Русский Дом» открыты гостям 365 дней в году, в любой сезон и погоду. Здесь нет фиксированных заездов, гости сами выбирают день заезда, а также продолжительность своего отдыха.
Елена Краева,
старший администратор базы отдыха «Русский Дом»:
В «Русский Дом» приезжают отдыхать не только шумные компании, но и индивидуальные туристы, кто просто хочет побыть наедине с собой и природой. Многие приезжаюи семьями, с родней. Поэтому у нас нет аниматоров и четко запрограммированного расписания предоставляемых услуг. При заселении администраторы рассказывают гостям о том, чем они могут воспользоваться в течении своего отдыха, где для них оседлают лошадь, как им попасть на плавучую пристань, совершить прогулку на карете, посетить русскую баньку и так далее… А чем и когда из предложенного пользоваться — гости решают по своему усмотрению. Администраторы же и другие сотрудники базы, работающие с гостями (кучера, водители, банщики, работники кухни и др.), — всегда во всем стараются идти на встречу, чтобы организовать гостям такой отдых, о котором останутся хорошие воспоминания.
Калькулятор стоимости отдыха — для примерного расчета
Сайт: www.russ-dom.ru
Е-mail: russ-domru@ya.ru
Социальные сети: ВКонтакте, Инстаграм
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Справки и бронирование — через администраторов базы по телефонам:
8−913−279−70−89, 8 (385−91) 3−40−80, 8 (385−91) 3−40−64, 8−913−217−75−32
Схема проезда из Барнаула (около 1,5 часов в пути на авто или автобус от гор. автовокзала)
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