«Все включено» на Алтае стало реальностью: комфортно и на природе

В наше время у каждого, кто желает отдохнуть, возникает только один вопрос «куда отправиться?». На самом деле выбор направлений отдыха огромен. Даже в пределах, казалось бы, родного края. Деньги и время любят счет, — поэтому выбирая место для отдыха, мы надеемся потратить свои деньги и время с умом, пользой и удовольствием.

База «Русский Дом» предлагает своим гостям отдых по программе «все включено», в цену, которую вы платите только один раз, входит проживание, питание и все основные развлечения, коих летом множество как на суше, так и на воде. Чем заняться этим летом? — узнать подробнее можно здесь.

Старший администратор базы отдыха «Русский Дом» Елена Краева так видит концепцию тризма в родном крае:

Елена Краева. Фото предоставлено рекламодателем. Турпродукт должен быть красивым и интересным, чтобы нравиться гостям. Поэтому у нас завязаны воедино основополагающие ориентиры жизни русского человека: родная природа, труд на земле, стремление украсить свою жизнь, сделать интереснее. А результатом всего этого мы делимся с приезжающими в «Русский Дом» людьми.

«Русский Дом» расположен в живописном месте Тальменского района Алтайского края, всего в часе езды от Барнаула. Отдохнуть от будней в мегаполисе Вам поможет чистый воздух соснового бора и прекрасный берег реки.

База отдыха «Русский Дом». Фото предоставлено рекламодателем.

Летом 2019 гостям «Русского Дома» предлагается:

проживание в уютных номерах ( имеются номера трех категорий — на разный бюджет),

имеются номера трех категорий — на разный бюджет), комплексное питание: трехразовое без расписания , чайный стол в любое время дня и пикник на плавучей пристани ( ежедневно),

чайный стол в любое время дня и пикник на плавучей пристани ежедневно), 30-минутная прогулка на катере по реке ( ежедневно),

ежедневно), песчаный берег и купание в реке ( песок , нет посторонних),

песок нет посторонних), верховая езда по лесу для взрослых и детей,

русские бани с вениками с выходом в реку,

концертные программы , дискотеки,

дискотеки, бильярд , каминный зал,

каминный зал, детская площадка,

автопарковка.

База отдыха «Русский Дом». Фото предоставлено рекламодателем. База отдыха «Русский Дом». Фото предоставлено рекламодателем. База отдыха «Русский Дом». Фото предоставлено рекламодателем. База отдыха «Русский Дом». Фото предоставлено рекламодателем. База отдыха «Русский Дом». Фото предоставлено рекламодателем.

Все вышеперечисленное включено в стоимость отдыха, которую можно рассчитать самостоятельно при помощи калькулятора на сайте «Русского Дома».

Кстати, для маленьких гостей (дети до 14-ти лет) действуют скидки от 50 до 100% (в зависимости от возраста).

База отдыха «Русский Дом». Фото предоставлено рекламодателем.

Примечательно, что кроме направления активного отдыха «все включено» в «Русском Доме» развивается сельский, экологический туризм. При базе отдыха создано фермерское хозяйство, благодаря которому на столах у гостей «Русского Дома» экологически чистое мясо и молочные продукты круглый год.

Елена Краева,

старший администратор базы отдыха «Русский Дом»:

Мы развели овец, коров, гусей и не только — чтобы не зависеть от рынка и самим обеспечивать свою базу отдыха продуктами питания, гарантировав при этом своим гостям экологичность и свежесть продуктов, из которых готовятся блюда, которые подаются на стол. Гости «Русского Дома» ценят наши усилия, и мы видим, как наши русские люди соскучились по таким простым вещам, как, например, стакан парного козьего молока на завтрак.

База отдыха «Русский Дом». Фото предоставлено рекламодателем.

Двери базы отдыха «Русский Дом» открыты гостям 365 дней в году, в любой сезон и погоду. Здесь нет фиксированных заездов, гости сами выбирают день заезда, а также продолжительность своего отдыха.

Елена Краева,

старший администратор базы отдыха «Русский Дом»:

В «Русский Дом» приезжают отдыхать не только шумные компании, но и индивидуальные туристы, кто просто хочет побыть наедине с собой и природой. Многие приезжаюи семьями, с родней. Поэтому у нас нет аниматоров и четко запрограммированного расписания предоставляемых услуг. При заселении администраторы рассказывают гостям о том, чем они могут воспользоваться в течении своего отдыха, где для них оседлают лошадь, как им попасть на плавучую пристань, совершить прогулку на карете, посетить русскую баньку и так далее… А чем и когда из предложенного пользоваться — гости решают по своему усмотрению. Администраторы же и другие сотрудники базы, работающие с гостями (кучера, водители, банщики, работники кухни и др.), — всегда во всем стараются идти на встречу, чтобы организовать гостям такой отдых, о котором останутся хорошие воспоминания.

Калькулятор стоимости отдыха — для примерного расчета

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