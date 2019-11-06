Всех скорбящих Радость: почему икону считают чудотворной и о чем ей молятся

Праздник в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» в православной церкви установлен 6 ноября. В России широко почитают этот образ: в нашей стране насчитывается не меньше 20 чудотворных и местночтимых списков. Рассказываем, что это за икона и о чем ей молятся.

Всех скорбящих Радость 2019

По церковному преданию, в 1648 году родная сестра патриарха Иоакима чудом исцелилась от тяжелой болезни. Божия Матерь явилась женщине во сне и повелела обратиться к священнику храма на Большой Ордынке в Москве: чтобы он взял с левой стороны храма икону Богородицы и отслужил перед ней молебен.

Женщина послушалась Богородицу и выздоровела. Так произошло первое чудо от иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость», в храм стали называть Скорбященским.

Икона Божией Матери «Всех скорбящих Радость» СС0 , via Wikimedia Commons

Один из списков иконы «Всех скорбящих Радость» называют «Богоматерь с грошиками». Летом 1888 года в Петербурге разразилась страшная гроза. Из-за удара молнии в часовне при Стеклянном заводе выжгло внутренние стены вместе с иконами, монеты из кружки для подаяний разбросало. Уцелел только один образ — «Всех скорбящих Радость». При этом икона обновилась, а 12 медных монет какой-то силой были вбиты в доску иконы. По преданию, от этого образа произошло много чудес.

Перед образом «Всех скорбящих радость» по традиции молятся об исцелении от болезней и душевных страданий.

Кроме того, перед иконой с монетками просят помощи в нужде.