Вселенская родительская суббота. Что обязательно нужно сделать в этот день

Что такое Вселенская родительская суббота
Во Вселенские родительские субботы в православной церкви поминают всех усопших христиан. В этот день к храмах служат особую панихиду, она тоже называется вселенской.
Дата Мясопустной родительской субботы из года в год меняется — она зависит от Великого поста и Пасхи.
Что нужно делать в родительскую субботу
В родительскую субботу принято поминать усопших в церкви и посещать могилы родных. На кладбищах и в храмах в этот день служат панихиды.
По церковным правилам, поездка на кладбище — это не самое главное, что нужно сделать в родительскую субботу. В православной церкви считается, что умершим важнее молитвы за них, чем посещение могилы. Дело в том, что душа мертвого человека не может сама творить добрые дела, поэтому она нуждается в молитве за нее.
Если не получается сходить в церковь, то умерших можно помянуть в домашней молитве.
Православные родительские субботы в 2024 году: календарь
9 марта - Вселенская родительская мясопустная суббота.
30 марта - Родительская суббота второй недели Великого поста.
6 апреля - Родительская суббота третьей недели Великого поста.
13 апреля - Родительская суббота четвертой недели Великого поста.
9 мая, четверг - Поминовение усопших воинов.
14 мая, вторник - Радоница.
22 июня - Троицкая вселенская родительская суббота.
2 ноября - Димитриевская родительская суббота.
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