Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
13 марта -9°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Всем «детям войны» в Алтайском крае выплатят по 2 тыс. рублей

Депутаты Алтайского законодательного собрания на ближайшей мартовской сессии рассмотрят изменения, касающиеся такой категории граждан, как дети войны. Если они будут приняты, ветераны получат единовременные выплаты.

Встреча "детей войны" в Белокурихе.
Встреча "детей войны" в Белокурихе.
пресс-служба мэрии Белокурихи.

Об этом 12 марта после внеочередной сессии АКЗС, посвящённой изменениям в Конституцию, сообщил губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Соответствующее предложение по выплатам он внес в законодательный орган в этот же день.

Речь идет о 130 тыс. человек, которые родились в Алтайском крае с 1 января 1928 года по 3 сентября 1945 года, вне зависимости от того, имеют ли они официальный статус «детей войны». Он по тем или иным причинам отсутствует у около 27 тыс. человек.

Выплаты им будут проводиться автоматически.

По словам Виктора Томенко, после того, как краевые депутаты одобрят поправки будет принято решение по размеру выплат. По предварительным подсчетам, он может составить 2 тыс. рублей на человека.

Перечисления «детям войны» в правительстве хотят сделать регулярными и осуществлять их раз в пять лет в годовщину победы в Великой Отечественной войне.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость