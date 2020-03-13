Всем «детям войны» в Алтайском крае выплатят по 2 тыс. рублей

Депутаты Алтайского законодательного собрания на ближайшей мартовской сессии рассмотрят изменения, касающиеся такой категории граждан, как дети войны. Если они будут приняты, ветераны получат единовременные выплаты.

Об этом 12 марта после внеочередной сессии АКЗС, посвящённой изменениям в Конституцию, сообщил губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Соответствующее предложение по выплатам он внес в законодательный орган в этот же день.

Речь идет о 130 тыс. человек, которые родились в Алтайском крае с 1 января 1928 года по 3 сентября 1945 года, вне зависимости от того, имеют ли они официальный статус «детей войны». Он по тем или иным причинам отсутствует у около 27 тыс. человек.

Выплаты им будут проводиться автоматически.

По словам Виктора Томенко, после того, как краевые депутаты одобрят поправки будет принято решение по размеру выплат. По предварительным подсчетам, он может составить 2 тыс. рублей на человека.

Перечисления «детям войны» в правительстве хотят сделать регулярными и осуществлять их раз в пять лет в годовщину победы в Великой Отечественной войне.