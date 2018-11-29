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Всем молчать! В Алтайском крае ужесточили закон о тишине

Депутаты краевого заксобрания 29 ноября установили более жесткие требования к соблюдению тишины и покоя граждан в Алтайском крае. Теперь шуметь нельзя не только в квартирах, домах и учреждениях, но и на пляжах, площадях, в скверах и вообще на улицах.

Тишина.
Тишина.
СС0

Как было?

По прежней версии закона, тишину и покой нельзя нарушать:

  • в будние дни — с 22.00 до 8.00,
  • в выходные и праздники — с 22.00 до 9.00.

Шуметь не допускается в квартирах, частных домах, подъездах, общежитиях, в образовательных и медицинских организациях, в санаториях и социальных учреждениях, работающих по распорядку. Также не допускается нарушение тишины в радиусе 50 метров от всех этих объектов.

Что изменится?

Устранено ограничение в 50 метров от объекта.

Теперь нельзя шуметь на территориях общего пользования. К ним, в частности, относятся площади, улицы, проезды, набережные, пляжи, скверы, бульвары. Депутаты также отдельно обозначили, что в указанное время нельзя нарушать тишину на парковках.

Почему ужесточают?

Предложения ужесточить поступили от муниципалитетов, в частности, из Барнаула, Алтайского и Змеиногорского районов. Обратившиеся утверждают: громкая музыка, ор и крики точно также не дают спокойно жить, даже когда они звучат за 50 метров от дома.

То есть устроить дискотеку около машины у пивного бара посреди ночи больше не получится.

Что нарушает тишину?

К действиям, нарушающим тишину и покой граждан, по закону относятся:

  • громкая музыка в транспорте, на/в объектах торговли, общественного питания, организациях досуга,
  • крики, свист, пение, игра на музыкальных инструментах,
  • применение пиротехнических средств,
  • неоднократное (три и более раз) неотключение автосигнализации,
  • проведение ремонта в квартире или в нежилом помещении,
  • проведение земляных, ремонтных, строительных, разгрузочно-погрузочных и других видов работ с применением механических средств и технических устройств.
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