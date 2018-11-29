Всем молчать! В Алтайском крае ужесточили закон о тишине

Как было?
По прежней версии закона, тишину и покой нельзя нарушать:
- в будние дни — с 22.00 до 8.00,
- в выходные и праздники — с 22.00 до 9.00.
Шуметь не допускается в квартирах, частных домах, подъездах, общежитиях, в образовательных и медицинских организациях, в санаториях и социальных учреждениях, работающих по распорядку. Также не допускается нарушение тишины в радиусе 50 метров от всех этих объектов.
Что изменится?
Устранено ограничение в 50 метров от объекта.
Теперь нельзя шуметь на территориях общего пользования. К ним, в частности, относятся площади, улицы, проезды, набережные, пляжи, скверы, бульвары. Депутаты также отдельно обозначили, что в указанное время нельзя нарушать тишину на парковках.
Почему ужесточают?
Предложения ужесточить поступили от муниципалитетов, в частности, из Барнаула, Алтайского и Змеиногорского районов. Обратившиеся утверждают: громкая музыка, ор и крики точно также не дают спокойно жить, даже когда они звучат за 50 метров от дома.
То есть устроить дискотеку около машины у пивного бара посреди ночи больше не получится.
Что нарушает тишину?
К действиям, нарушающим тишину и покой граждан, по закону относятся:
- громкая музыка в транспорте, на/в объектах торговли, общественного питания, организациях досуга,
- крики, свист, пение, игра на музыкальных инструментах,
- применение пиротехнических средств,
- неоднократное (три и более раз) неотключение автосигнализации,
- проведение ремонта в квартире или в нежилом помещении,
- проведение земляных, ремонтных, строительных, разгрузочно-погрузочных и других видов работ с применением механических средств и технических устройств.