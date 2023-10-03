Всемирный день архитектуры и другие интересные праздники 3 октября

Международный день врача
В разных странах день медицинского работника празднуют в разное время, но ВОЗ однажды предложила назначить начало октября Международным днем врача. В это время представители гуманитарной организации «Врачи без границ» оказывают помощь повсеместно.
Всемирный день архитектуры
Этот день имеет плавающую дату, но выпадает на начало октября. В некоторых странах накануне этого события власти рассматривают достижения в области архитектуры, чтобы выбрать человека, продемонстрировавшего наибольший успех в этой сфере.
Всемирный день смузи
Довольно молодой, но уже популярный праздник появился в 2015 году, благодаря Рее Мехта, доктору наук, молекулярному токсикологу. День смузи предназначен для того, чтобы обратить внимание людей на вопрос здорового питания.
Всемирный день грибника
Неофициальный, но почитаемый день любителями «тихой охоты» — грибниками. Группой или поодиночке, люди направляются в лес «по грибы», хотя для некоторых это просто повод погулять по тихому лесу.