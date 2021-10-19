Всемирный день балета-2021. Утонченные поздравления в прозе, стихах и смс

Поздравления с Всемирным днем балета в прозе
Жить, танцуя телом и душой, могут только яркие и талантливые люди. Танец — это не просто движения, это стиль жизни, эмоции, ощущения, полет души. Всех профессиональных танцоров балета и любителей танца поздравляем с праздником! Пускай во время ваших выступлений включается магия! Зажигайте, вдохновляйте и влюбляйте в себя всех вокруг!
Поздравляю с таким замечательным праздником. Всемирный день балета — праздник энергичных, утонченных и динамичных людей! Желаю энергии неиссякаемой, здоровья, креативности ума и бесконечного удовольствия от занятий балетом!
Всех профессиональных и начинающих танцоров поздравляю с Всемирным днем балета! Желаю я вам хорошего паркета, физической и моральной гармонии, прекрасной пластичности и феерического чувства ритма!
Поздравления с Всемирным днем балета в стихах
Танец — важное искусство,
Будь то вальс или фокстрот,
Танго, полька, твист, чечетка
Или даже хоровод.
Пусть День балета всем танцорам
Принесет большой успех.
Жизнь в движении — вот счастье,
Танец пусть закружит всех!
Пускай танцуют все на свете,
Ничто пусть не смущает вас!
Танцуйте, взрослые и дети,
Пускайтесь поскорее в пляс!
Пускай же вам балет приносит
Лишь удовольствие всегда,
Не стоит никого стесняться,
Ведь балет — это красота!
С Днем балета поздравляю!
Танцуй, пленяй, кружись.
Успехов я желаю,
К победам лишь стремись!
Желаю достижений,
Твой труд — ведь он прекрасный.
Пусть служит вдохновением
Любой твой танец страстный!
Поздравления с Всемирным днем балета в смс
В движении жизнь, свобода в танце,
Кружить, летать — на радость глаз,
Пускай не сходит с щек румянец,
Пускай не меркнет яркость «страз».
День сегодня распрекрасный,
Балета праздник наступил!
Так закружит танец страстный
Пусть тебя, что было сил!
Поздравляем вас,
Танцоры!
В танце нет у вас
Раздоров,
В танце
Слаженность у вас,
Вы, танцоры,
Просто класс!