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Жизнь

Всемирный день балета-2021. Утонченные поздравления в прозе, стихах и смс

19 октября во всем мире празднуют День балета. Начинающим танцорам и тем, кто уже «обскакал» Майю Плисецкую и Николая Цискаридзе, мы подобрали теплые и нежные поздравления. В прозе, стихах и смс.

Балет.
Балет.
СС0

Поздравления с Всемирным днем балета в прозе

Жить, танцуя телом и душой, могут только яркие и талантливые люди. Танец — это не просто движения, это стиль жизни, эмоции, ощущения, полет души. Всех профессиональных танцоров балета и любителей танца поздравляем с праздником! Пускай во время ваших выступлений включается магия! Зажигайте, вдохновляйте и влюбляйте в себя всех вокруг!

Поздравляю с таким замечательным праздником. Всемирный день балета — праздник энергичных, утонченных и динамичных людей! Желаю энергии неиссякаемой, здоровья, креативности ума и бесконечного удовольствия от занятий балетом!

Всех профессиональных и начинающих танцоров поздравляю с Всемирным днем балета! Желаю я вам хорошего паркета, физической и моральной гармонии, прекрасной пластичности и феерического чувства ритма!

Балет &quot;Щелкунчик&quot;
Балет «Щелкунчик»
Киномир

Поздравления с Всемирным днем балета в стихах

Танец — важное искусство,
Будь то вальс или фокстрот,
Танго, полька, твист, чечетка
Или даже хоровод.

Пусть День балета всем танцорам
Принесет большой успех.
Жизнь в движении — вот счастье,
Танец пусть закружит всех!

Пускай танцуют все на свете,
Ничто пусть не смущает вас!
Танцуйте, взрослые и дети,
Пускайтесь поскорее в пляс!

Пускай же вам балет приносит
Лишь удовольствие всегда,
Не стоит никого стесняться,
Ведь балет — это красота!

С Днем балета поздравляю!
Танцуй, пленяй, кружись.
Успехов я желаю,
К победам лишь стремись!

Желаю достижений,
Твой труд — ведь он прекрасный.
Пусть служит вдохновением
Любой твой танец страстный!

Балет.
Балет.
www.facebook.com/darianvolkovacom

Поздравления с Всемирным днем балета в смс

В движении жизнь, свобода в танце,
Кружить, летать — на радость глаз,
Пускай не сходит с щек румянец,
Пускай не меркнет яркость «страз».

День сегодня распрекрасный,
Балета праздник наступил!
Так закружит танец страстный
Пусть тебя, что было сил!

Поздравляем вас,
Танцоры!
В танце нет у вас
Раздоров,
В танце
Слаженность у вас,
Вы, танцоры,
Просто класс!

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