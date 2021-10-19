Всемирный день балета-2021. Утонченные поздравления в прозе, стихах и смс

Жить, танцуя телом и душой, могут только яркие и талантливые люди. Танец — это не просто движения, это стиль жизни, эмоции, ощущения, полет души. Всех профессиональных танцоров балета и любителей танца поздравляем с праздником! Пускай во время ваших выступлений включается магия! Зажигайте, вдохновляйте и влюбляйте в себя всех вокруг!