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Жизнь

Всемирный день без автомобиля-2021. Пешеходные поздравления в прозе, стихах и смс

22 сентября в мире отмечают День без автомобиля. Сегодня всем автолюбителям рекомендуют надеть обувь и отправиться покорять улицы роскошной улыбкой. Для заядлых и «новеньких» пешеходов altapress.ru подобрал поздравления в прозе, стихах и смс.

Пешеход.
Пешеход.
СС0

Поздравления с Всемирным днем без автомобиля в прозе

Во Всемирный день без автомобиля хочу пожелать активных движений и прекрасных успехов, добрых эмоций и замечательного самочувствия, интересных приключений и радостных пеших прогулок, веселого общения и увлекательных событий.

Поздравляю со Всемирным днем без автомобиля! Пусть сегодня не будет пробок на улице, пусть никогда не будет пробок на дорогах к твоим целям и мечтам. Желаю веселой и замечательной жизни без ДТП, выхлопных газов, нервов и кочек, как сегодняшний день без автомобилей.

Поздравляю со Всемирным днем без автомобиля. Пожелаю, чтобы этот день пошел на пользу всем, чтобы машина без хозяина не заскучала, чтобы каждый вдохнул глоток чистого воздуха, чтобы пришло осознание того, что движение своим ходом прибавляет здоровья и энергии.

Пешеходный переход, зебра.
Пешеходный переход, зебра.
altapress.ru

Поздравления с Всемирным днем без автомобиля в стихах

Ты захлопни дверь машины
И иди вперед пешком,
И увидишь — без бензина
Легче дышится кругом!

Пусть побольше таких акций
В мире будет проходить,
Станет воздух очищаться,
И прекрасней будет жить!

Все, сегодня все — пешочком,
Ну-ка, ножки разомнем!
По дорожкам и по кочкам
Не поедем, а пойдем.

Мы подышим грудью полной,
Подивимся на пейзаж,
А машины возле дома
Отдохнут пока без нас!

А свежим воздухом дышать
Вдвойне приятней, согласитесь!
И, чтоб его не загрязнять,
Вы от машины откажитесь.

Не навсегда — на день всего.
И сразу мир наш станет чище.
Пусть стихнут визги тормозов,
И будет черный смог похищен!

Пешеходный переход.
Пешеходный переход.
СС0

Поздравления с Всемирным днем без автомобиля в смс

Что за праздник-то такой?
День без пробок и авто!
Сесть в автобус и домой
Ехать иль идти пешком?

Да! И это только в радость!
Воздух свеж как никогда!
В пробках больше не ругаюсь!
Вот бы так было всегда!

Мы сегодня предлагаем
Все машины вам закрыть.
Генераторы, моторы
Взять и разом заглушить.

Ощутить желаю прелесть
Тишины и красоты.
Без бензина, масел, смазок
Дать природе чистоты.

День сегодня —
Без авто,
Все поедут
На метро!
Чтоб природу
Разгрузить,
Чуть подольше
Нам пожить!

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