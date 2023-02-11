Во Всемирный день больного я хочу пожелать крепчайшего здоровья без травм, ушибов, простуд и даже самых маленьких вирусов. Путь каждый день жизни проходит славно и удачно, весело и интересно. Не забывай беречь себя и помогать организму бороться с любым недугом. А поэтому желаю фруктового настроения, овощной пользы, спортивного самочувствия и бодрости души!

Во Всемирный день больного хочу пожелать, чтобы ни один недуг не смог остановить тебя на полпути к победной цели, чтобы с каждым днём крепчал твой иммунитет к простудам, сплетням, зависти и прочим негативным факторам этой жизни. И пусть живется здОрово и здорОво.