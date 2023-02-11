Поздравления с Днем больного в прозе
Во Всемирный день больного я хочу пожелать крепчайшего здоровья без травм, ушибов, простуд и даже самых маленьких вирусов. Путь каждый день жизни проходит славно и удачно, весело и интересно. Не забывай беречь себя и помогать организму бороться с любым недугом. А поэтому желаю фруктового настроения, овощной пользы, спортивного самочувствия и бодрости души!
Во Всемирный день больного хочу пожелать, чтобы ни один недуг не смог остановить тебя на полпути к победной цели, чтобы с каждым днём крепчал твой иммунитет к простудам, сплетням, зависти и прочим негативным факторам этой жизни. И пусть живется здОрово и здорОво.
Сегодня всемирный день больного. Хочу пожелать всем, у кого пошатнулось здоровье — выздоровления, психической готовности восстановить жизнь и получать от нее удовольствие. Принять свое состояние и делать все, чтобы его улучшить. Будьте здоровы! Очищайте мысли, стимулируйте и развивайте тело и будьте нацелены на здоровую и счастливую жизнь!
Поздравления с Днем больного в стихах
Помощью, сочувствием
И просто добрым словом
Поддержим в день всемирный
Каждого больного.
Желаем вам здоровья,
Бодрости и сил,
Желаем, чтоб недуг
Побежден ваш был.
Вернулось, чтоб здоровье,
Улыбка расцвела,
Без болезней жизнь
Счастливою была.
День сегодня важный очень,
День больного как-никак,
Это праздник твой уж точно,
Коль дают болячки знак.
Знай, что наша медицина
Впереди планеты всей,
Вмиг примочки, витамины
Хвори в жбан дадут твоей!
Все больные под защитой
Гиппократа и страны,
Двери вирусам закрыты,
Все бациллы не страшны!
С всемирным праздником больного
Тебя поздравить я хочу,
И не случиться пусть такого,
Что обратиться вдруг к врачу,
Тебе понадобится срочно,
А если что-то заболит,
Тебя пусть вылечит заочно
Из сказки доктор — Айболит,
А под конец скажу серьезно:
Тебе желаю не болеть,
Отличный дней, ночей столь звездных,
Чтобы хотелось жить и петь!
Поздравления с Днем больного в смс
Настал всемирный день больного.
И чтоб пошло леченье впрок,
Не видим выхода другого,
А шлем полезный поздравок!
Отбросьте прочь скорей симптомы,
Недомогание и жар.
Пусть полегчает молодому,
И на ноги вдруг встанет стар.
Пусть будут нежность и забота
И радость птичьего полета!
Что же в этом дне такого?
Он — Всемирный день больного!
Тот, кто болен — недоволен!
Встать с постели он не волен.
Да, нерадостно больным!
Чтобы легче стало им,
Мы стихи им посвятим.
Стать здоровыми желаем,
Поздравок им посылаем,
Чтобы выздороветь помог
Наш волшебный поздравок!
Сегодня отмечаем мы,
Всемирный день больного,
Желаем счастья и любви,
И быть всегда здоровым.
Приносим этот поздравок,
Вот в этот праздничный денек,
Чтоб больше было доброты,
Желаем много счастья мы.