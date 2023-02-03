1. В русском языке всего четыре слова признаны матерными: на «х», «п», «е» и «б» и все производные от них. А с 2018 года Роскомнадзор запретил еще и слово на букву «м».
2. Несмотря на то, что матерных корня всего четыре, русский язык стоит на третьем месте по количеству нецензурных слов в мире. Его обошел английский язык и голландский.
3. Многие филологи придерживаются версии, что мат произошел от обрядной лексики язычников и применялся для описания чего-либо позитивного. С приходом христианства он приобрел негативную окраску.
4. Тем не менее люди верили, что матерными словами можно отпугнуть нечистую силу. Потому при виде черта не скупились на брань.
5. Британские ученые в 2009 году пришли к выводу, что мат помогает легче переносить боль. Предположительно, нецензурная лексика заставляет сердце биться чаще — это помогает собраться.
Подробнее о мате читайте в специальном материале altapress.ru.
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