А по губам? Барнаульцы без мата обсудили мат в жизни и искусстве

«Если не матерюсь, значит, я ущербная?» — спросила участница диспута в театре драмы. Этот и другие вопросы, ставшие особенно острыми после запрета мата в соцсетях, обсудили эксперты в проекте «Нужный диалог». У них корреспондент altapress.ru узнал, почему люди сегодня так привязаны к трем веселым буквам и чем эта связь может грозить.

@ есть , а слова — нет

Всего у нас четыре «запретных» слова: на «х», «п», «е» и «б». От них образованы все матерные выражения — сколько их, сказать невозможно. Это как конструктор «Лего» — собирай как хочешь, насколько хватит таланта.

Помимо этих выражений нецензурным с 2018 года считается слово на букву «м». Есть еще одно слово на эту букву, которое Роскомнадзор пока разрешает использовать.

Одно время бытовало мнение, что татаро-монголы заставляли русских не только платить дань, но и материться. Но, по словам Екатерины Романовой, кандидата филологических наук, найдено огромное количество берестяных грамот с матерщинными текстами — и они были написаны задолго до вторжения.

Екатерина Романова,

доцент кафедры общей и прикладной филологии , литературы и русского языка АлтГУ:

— Практически у каждого народа есть табуированная лексика. У немцев и французов она больше связана с процессом испражнений. Что-то неприятное. А у нас… что-то приятное, жизнеутверждающее. Русский мат тесно связан с сексуальной сферой. Не у всех она табуирована — есть архаичные народы, у которых такие слова не являются ненормативными.

Предмет есть , а слова нет. 1000sovetov.ru.

Многие филологи придерживаются версии, что мат произошел от обрядной лексики язычников. Ритуалы были связаны с земледелием и свадьбами, иначе говоря, с созданием новой жизни.

У древних греков тоже были мифы, связанные с плодородием. На шествиях, коммосах, крестьяне пели неприличные шуточные песни и носили по улицам огромное изображение фаллоса, чтобы боги дали больше урожая. Так мат и нагота в итоге привели к созданию комедии.

Екатерина Романова,

доцент кафедры общей и прикладной филологии , литературы и русского языка АлтГУ:

— «Матерный» восходит к слову «мать». Мать сыра земля, которая дает нам жизнь. Эта лексика когда-то была чрезвычайно позитивной. А отрицательное отношение связано с укоренением христианства, которое на протяжении веков отрицало и угнетало языческие обряды, подавляло все сексуальное, телесное. Для меня поразительно, что в русском языке нет нормальных, общепринятых и правильных с точки зрения культуры слов для описания секса. Мы не можем говорить об этом, не уходя в неприличное или в науку, — используем либо эвфемизмы, либо англоязычные заимствования.

Мат. ССО.

*****?

Мат используется как вербальная агрессия — это первая ступенька. Сначала человеку обстоятельно объясняют, почему он ведет себя непристойно и недостоин находиться в вашем обществе, а потом уже дают в глаз. Это вторая ступенька.

В определенных социальных группах без мата тоже не обойтись — станешь белой интеллигентной вороной.

Также с помощью мата люди проявляют яркие эмоции. Попробуйте уронить себе на ногу гирю и сказать: «Ах, какая досада». Британские ученые в 2009 году пришли к выводу, что мат помогает легче переносить боль. Как — неизвестно. Но предположили, что нецензурная лексика заставляет сердце биться чаще — это помогает собраться.

Александр Степанов,

врач-психотерапевт , клинический психолог:

— Как ни парадоксально, мат действительно волшебен. Я ходил в сплавы, предупреждал новичков сразу: «Материться буду много, громко — ничего личного». Если, проходя порог, буду спокойно говорить: «Давайте грести, иначе перевернемся» — мы уже 33 раза перевернемся. А еще мат — это выплеск энергии. Он помогает сбросить эмоции и сосредоточиться. Еду за рулем, подрезали. Я сказал @, но при этом вошел в баланс, я спокоен. Если не скажу — буду дергаться. И вероятность, что произойдет ДДП, станет выше.

Хрен. vot-ogorod.ru.

Несмотря на эти «чудодейственные» свойства, конечно, не все мат приветствуют. Особенно в некоторых кругах образованных людей.

Екатерина Романова,

доцент кафедры общей и прикладной филологии , литературы и русского языка АлтГУ:

— В речи людей необразованных частотность употребления этих слов сильно повышена, и «магическое» свойство пропадает. Мат уже служит как связка между другими словами или заменяет выражения, которые невозможно подобрать из-за бедного словарного запаса. А вот умение красиво материться, изощренно, говорит о высоком уровне владения словом.

Но такой дар эксперты все же советуют скрывать. Всему свое место и время.

Нехороший человек , редиска , @

Если вы вдруг станете громко материться в общественном месте и не будете реагировать на замечания, кто-то рано или поздно приведет полицейского, который составит протокол за мелкое хулиганство. В этом случае есть риск получить штраф от 500 до 1 тыс. рублей или 15 суток ареста (ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ). Просто произнесенный вслух мат пока не наказуем.

Мат. tent-air.ru

В интернете не стоит ставить матерное слово рядом с фамилией какого-нибудь чиновника. Даже если вы его так хвалите. Это расценивается как явное неуважение власти и чревато штрафом от 30 до 100 тыс. рублей. За повторное нарушение штраф больше (ч. 3-5 ст. 20.1 КоАП РФ).

Если вы обматерите обычных людей, штраф будет поменьше — 1−3 тыс. рублей. Оскорблять должностных лиц и ИП дороже — 10−30 тыс. Юрлиц — 50−100 тыс. (ч. 1-2 ст. 5.61 КоАП РФ).

Также не нужно оскорблять чувства верующих, хоть цензурно, хоть матом — ответственность будет уголовной: лишение свободы до 1 года, штраф до 300 тыс. рублей или другие меры наказания. И они будут суровее, если сматериться в храме (ч. 1-3 ст. 148 УК РФ).

В феврале в силу вступил закон с запретом мата в социальных сетях. Наказание для авторов пока не предусмотрено, зато соцсеть, не удалившая комментарий на букву «б», могут оштрафовать на несколько миллиончиков — от трех до восьми.

ВАМ ЧТО СЕРЬЕЗНО ТАК СЛОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРАВИЛЬНУЮ МАСКИРОВКУ НЕЦЕНЗУРНОЙ БРАНИ В СМИ????? У ВАС РУКИ ПОСЛЕ ЭТОГО ОТВАЛЯТСЯ????? НАСТУПИТ КОНЕЦ СВЕТА????? НЕТ, Б...Ь, НЕТ!!! ТОГДА ПОЧЕМУ, @, ВЫ НЕ ПРАВИЛЬНО МАСКИРУЕТЕ?????!!!! ЕЩЁ И ГЛАЗА ЗАКАТЫВАЮТ, ДА ПОШЛИ ВЫ Н...Й!!! — Роскомнадзор (@roscomnadzor) June 21, 2019

За мат в комментариях и в публикациях на сайтах СМИ штраф поменьше. Но тоже @.

Попытки запретить нецензурную лексику предпринимались издавна — начиная с XVII века, когда резко стал разделяться язык просторечный и литературный. Выходили церковные циркуляры о том, что «срамные» слова говорить нельзя. А в XX веке мат не печатали.

Александр Степанов,

врач-психотерапевт , клинический психолог:

— Если говорить о современных запретах, начинать надо было лет 15−20 назад, а не когда почуяли запах жареного. Если власти хотят повернуть процесс обратно, нужны гигантские капиталовложения в образование, подготовку кадров и т. д. Молодая прослойка населения, которая любит выразиться сильным словцом, очень эмоциональна. А манипулировать эмоциями легко. У таких людей теряется критическое восприятие информации.

«Представим, что мат разрешен и не порицается этикой. Он просто потеряет свою „волшебную“ силу, — уверена Екатерина Романова. — Нейтральная лексика не вызывает особых чувств».

Не болтай. Wikipedia.org.

Стали ли материться чаще с развитием интернета? Наши эксперты так не думают. По их мнению, социальные сети — общая картина мира, множество двориков, собранных в одном месте. Просто все, что было скрыто от лишних глаз, теперь на виду.

И Пушкин тоже говорил «@"

Бумага все стерпит

Мат еще не в полной мере захватил наше искусство. И за этим интересно наблюдать, вспоминая американцев, которые к нецензурной лексике относятся проще.

Екатерина Романова,

доцент кафедры общей и прикладной филологии , литературы и русского языка АлтГУ:

— Возьмем роман «Над пропастью во ржи». Это словоизлияние подростка, где очень много ненормативной лексики, которой в советском переводе, конечно, не было. Где у Сэлинджера f*** — там у нас «фальш». Есть современный неадаптированный перевод, но я не смогла его дочитать, потому что такой концентрат ненормативной лексики разрушает всю магию. А быть может, это дело привычки.

Александр Сергеевич — наше все — Пушкин тоже пользовался нецензурной лексикой, правда, это в его времена считалось «так, баловством», а не «настоящей» литературой. В начале XX века футуристы уже могли позволить сказать себе крепкое словцо со сцены. А у Сергея Есенина мат стал методом продемонстрировать искренность. Позже об этом не могло быть и речи.

Владимир Маяковский , 1914 год СС0

Екатерина Романова,

доцент кафедры общей и прикладной филологии , литературы и русского языка АлтГУ:

— Помню, в детстве я читала «Оливера Твиста». И там буквально на первых страницах Оливер говорил: «Моя мать была шлюхой». До сих пор помню свой шок. Я не могла поверить, что такое слово напечатали в книге, которую я взяла в детской библиотеке. Я многократно его перечитывала — может, показалось? Этот эффект напоминает другой, который дало вступление к поэме Венедикта Ерофеева «Москва — Петушки». Там женщин и детей предупреждали, что в главе «Серп и Молот — Карачарово» после слов «и немедленно выпил» следует полторы страницы отборной брани. Автор потом говорил о том, что добился противоположного — все кинулись читать только эти страницы.

В самиздате, в иммиграции и после развала СССР мат стал способом избавиться от советского официоза. Если убрать нецензурщину из текстов Сергея Довлатова, потеряется все очарование, считают наши эксперты.

В современной культуре знаменитые «писатели-матерщинники» — Виктор Пелевин, Владимир Сорокин, Михаил Елизаров.

Обложка книги «Generation П» ( 18). my-bookshop.ru.

Екатерина Романова,

доцент кафедры общей и прикладной филологии , литературы и русского языка АлтГУ:

— Наивна позиция, что мат делает текст бездуховным. Это как верить, что использование церковно-славянской лексики сделает его божественным. Режиссер Павел Лунгин сравнивает мат с ядом: «В малых дозах он может быть полезен, а в больших употреблять не стоит». И это правда.

Театр не потерпит

Если во мнениях о мате в литературе наши эксперты сошлись полностью, то с театром все несколько сложнее.

Екатерина Романова,

доцент кафедры общей и прикладной филологии , литературы и русского языка АлтГУ: — Постклассическое понимание искусства — «искусство ничего не должно». Оно не обязано обслуживать ни этику, ни эстетику, ни политику. Поэт не обязан писать красиво и понятно. Самоценен сам творческий акт. Однако следует разделять мат как прием от эпатажа. Текст выглядит жалким, если в нем нет ничего, кроме «смотрите, как я могу». Современный закон защищает детей от мата, а тем, кому он не по душе, может и не смотреть, и не читать. Говорить о воспитательной функции современного искусства, на мой взгляд, наивно. Сеять разумное, доброе, вечное — сегодня антитренд. Ольга Кузуб,

философ , старший преподаватель кафедры социальной философии , онтологии и теории познания АлтГУ: — Ненормативная лексика — элемент человеческого существа. Мартин Хайдеггер говорил, что человеку через язык искусства открывается бытие. Он кардинально отличается от повседневного языка. Здесь вопрос не в том, можем ли мы материться в искусстве, — понятно, что можем. А в том, должен ли художник ограничивать себя какими-то формами, если он желает выразить некий смысл. Материться со сцены, если ты достоверно изображаешь героя-завхоза, — не хорошо и не плохо. Александр Степанов,

врач-психотерапевт , клинический психолог: — Я считаю, что привносить в театр мат — лишнее. Потому что театр через другие вибрации передает образность, чувства, эмоции. Если мы начнем упрощать сцену, то станем упрощать зрителей.

Перед тем как купить книгу, можно прочесть ознакомительный фрагмент или полистать ее в магазине. А спектакль не полистаешь. Возрастной ценз для зрителя — настоящая лотерея: что же будет на 18+? Эротика, насилие или мат? Добавил ли остроты в «Ревизора» режиссер или пойдет по написанному? Делает ли это ради высокой цели или чтобы шокировать?

Шнур. imall.com.

«Единственное условие, по которому у нас поставили «Москва — Петушки», — чтобы со сцены не произнесли ни одного матерного слова», — поделилась на встрече откровением директор театра драмы Любовь Березина.

«Стали бы вы смотреть спектакль с нецензурной лексикой?» — в ответ на этот вопрос большинство участников обсуждения подняли руки.