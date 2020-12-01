В условиях пандемии нам все чаще приходится общаться с помощью мессенджеров. Негласные правила переписки быстро меняются, поэтому иногда в безобидном «Привет» с точкой адресаты могут увидеть нечто большее, чем просто приветствие, и даже начать нервничать. Altapress.ru выяснил, почему из чатов исчезают точки и что кроме знаков препинания может обидеть собеседника.

Altapress.ru разобрался , как в эпоху мессенджеров случайно не развязать кровавую войну из-за смайлика/ altapress.ru.

Почему мы ищем дополнительный смысл в точках

Мы поинтересовались у студентов, журналистов и филологов алтайских вузов, что может означать точка в конце сообщения и почему она вызывает негатив, и получили такие ответы:

Точка показывает , что: — собеседник не желает продолжать разговор; — собеседник обижен или зол; — собеседник напряжен, груб или холоден; — к сообщению нужно отнестись максимально серьезно.

Было мнение, что точка слишком нейтральна: по ней не видно эмоции и отношения человека, и это раздражает. Или в неформальном общении и не должно быть «официозных» точек. В исследовании Бингемтонского университета респонденты отмечают, что предложения с точкой менее искренние, чем без нее.

Точка — самый древний знак препинания. Им отмечали конец предложения еще древние греки — для удобства чтения.

Есть несколько версий, почему самый нейтральный знак препинания стал таким насыщенным.

Точка несет функцию завершения предложения. Когда же мы отправляем сообщение в мессенджере, появляется рамка, которая визуально отделяет одну мысль от другой. Эта рамка сама по себе несет смысл завершения, и необходимость в «завершающей» точке исчезает. При том что точки, которые отделяют друг от друга предложения в том же сообщении используются и не воспринимаются негативно. Об этом в подкасте Kuji говорил доктор филологических наук Максим Кронгауз.

При переписке возникает нехватка звуковых и визуальных образов — выражения лица, интонации. Поэтому мы пытаемся искать эмоциональный смысл в точке. Одну потерянную функцию заменяем новой.

Диалог. altapress.ru

Как показать интонацию

Французский писатель Эрве Базен в книге «Ливер птицы», написанной в 1966 году, предложил ввести несколько дополнительных знаков препинания: знак сомнения, знак уверенности, одобрения, власти, негодования и любви.

У нас есть такие знаки — это эмоджи и смайлики. Самый простой способ показать отношение и интонацию — поставить соответствующую рожицу в конце сообщения вместо точки.

Но с ними тоже нужно быть осторожными. Даже, казалось бы, простые смайлики с улыбкой могут восприниматься собеседниками неоднозначно.

Опрос. altapress.ru.

С сарказмом и иронией появляются проблемы. Если мы непременно хотим, чтобы до собеседника «дошло», приходится выкручиваться.

В конце XVI века печатник Генри Дэнэм придумал знак ироникон «⸮", который сначала указывал на риторичность вопроса, а позже обозначал иронию и сарказм. Широко он не применялся. Единого знака для обозначения иронии сегодня не существует, есть множество вариаций. Об этом мы тоже спросили студентов.

Опрос. altapress.ru.

Но зачем знаки, если можно использовать старые добрые выразительные средства, такие как инверсия. С ней все сразу встает на свои места: «Я люблю тебя» — «Люблю я тебя».

Чтобы собеседник точно понял интонации, можно отправлять голосовые сообщения. Но они могут вызывать раздражение, потому что их не всегда удобно слушать.

Другая причина обижаться

Вечный спор: «Вы» или «вы»? Профессор АлтГУ Елена Лукашевич объясняет, что ничего неправильного в строчной букве нет, если она заранее оговорена или у вас с собеседником устоявшиеся деловые контакты. В других случаях такое обращение могут принять за неуважение. В официальной речи нужно соблюдать все правила и формальности.

Помимо этикета прописная «В» делает обращение персонализированным: обращаются не к «вам» — допустим, плотникам, а к «Вам» — конкретно к Ивану Ивановичу. Это дополнительное выражение признательности, благожелательности, особого расположения.

Бывает и обратная сторона: прописная «В» может выражать подчеркнутую вежливость, дистанцированность. В таких случаях «Вы» говорит: «Я Вас не уважаю, но соблюдаю правила приличия».

В любом случае общайтесь с малознакомыми людьми по всем правилам пунктуации и орфографии, чтобы исключить неверные трактовки. А близкие, так уж и быть, точки и улыбчивые эмоджи поймут и простят.