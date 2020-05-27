Как много лайков. Почему Томенко «переплюнул» Instagram-блогеров и сколько у него ботов

Бизнесмены, чиновники и различные звезды уже давно поняли, что социальные сети — это имидж, и его нужно поддерживать. Сейчас Instagram-аккаунт нового предприятия появляется иногда даже раньше, чем оно само. А вот у политиков все наоборот. Altapress.ru проанализировал аккаунт губернатора Алтайского края Виктора Томенко и выяснил, как набрать 10 тысяч лайков на один пост, почему пришлось уступить Рамзану Кадырову и ведет ли глава региона свою страницу сам.

Виктор Томенко зарегистрировал свой аккаунт в Instagram 17 декабря 2018 года и задал тренд своим подчиненным и коллегам из муниципалитетов. Спустя два дня к социальной сети присоединился глава Славгорода Сергей Горбунов, а следом министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев и другие краевые чиновники.

Как позднее рассказал Перфильев: «Я бы и раньше это сделал, но думал, что чиновникам запрещено присутствовать в соцсетях». Получается, своим появлением в Instagram Виктор Томенко дал установку остальным политикам региона.

Обращения граждан

Спустя год после создания профиля Виктор Томенко подвел некоторые итоги своего присутствия в социальной сети.

Виктор Томенко. Дмитрий Лямзин , altapress.ru.

«Много идей, предложений и вопросов от вас (подписчиков — прим. Altapress) поступило за этот год. Я постарался организовать работу так, чтобы на ваши комментарии реагировало как можно больше представителей исполнительной власти, а где нужно, чтобы подключались муниципалитеты», — сказал губернатор.

Во времена коронавируса инстаграм по сути стал единственным прямым каналом общения Томенко с населением. Интервью он дает редко и не очень любит это делать. А вот новые медиа использует в своей работе постоянно.

Жители края действительно активно комментируют посты главы региона — рассказывают о проблемах в муниципалитетах или задают волнующие вопросы. Зачастую тема обращения к губернатору не соответствует тематике публикации. Однако некоторые подписчики все равно получают ответ здесь же — в комментариях — либо от самого Виктора Томенко, либо от краевых ведомств, если проблема касается их профиля. Так, на странице губернатора уже отметились аккаунты правительства Алтайского края, минспорта, минздрава и других министерств.

Виктор Томенко посетил семью в Троицком районе. altapress.ru

Бывает, что проблемы действительно не часто, но решаются. Однажды жительница Троицкого района Татьяна Тропинина написала главе региона о нечищеных дорогах, не завершенной газификации и властях, которые упорно не хотят замечать эти проблемы. Тогда Виктор Томенко лично приехал к Татьяне и попытался разобраться в ситуации на месте. Но, пожалуй, это единственный такой случай.

Подписчики и боты

За год профиль алтайского губернатора набрал 50 тыс. подписчиков. Сейчас, спустя еще пять месяцев, за Виктором Томенко в Instagram следят уже 89,6 тыс. человек. Можно предположить, что в ближайшее время этот показатель перевалит за отметку в 100 тыс.

Стоит сказать правду: среди подписчиков есть боты — «мертвые» страницы. Это искусственная аудитория, которая не дает аккаунту лайков и комментариев — лишь желанное число подписчиков. Существуют сервисы, которые помогают «накрутить» количество фолловеров. Конечно, не бесплатно.

Отчет Виктора Томенко Анна Зайкова

Согласно исследованиям Центра политической конъюнктуры, 27% аудитории Виктора Томенко в Инстаграм — боты. Такой результат эксперты получили после анализа постов, подписчиков и подписок губернатора.

Погрешность оценки составляет около 8%. С этим показателем глава региона оказался на 40 месте из 68 в таблице по ботам среди российских губернаторов.

Кто пишет посты?

Появление аккаунта Виктора Томенко вызвало пересуды в сети. Уже под первым постом губернатора некий Александр Никонов написал: «Только вот страничку точно не он ведёт. Почему люди такие наивные». Однако пресс-секретарь губернатора Дмитрий Негреев ответил, что глава региона занимается своим аккаунтом самостоятельно.

Губернатор Виктор Томенко www.altairegion.ru

Сам Томенко заявлял алтайским журналистам, что если заведет страницу в соцсети, то будет вести ее самостоятельно:

«Соцсети — эффективнейший инструмент коммуникаций. Если много людей в соцсетях живут, испытывают от этого кайф и черпают из них информацию — там должны быть и органы власти как самостоятельные субъекты. Я выступаю за что? Если ты в соцсетях, то это должен быть именно ты, а не пресс-служба или люди, которым ты платишь деньги и поручил вести страничку».

Это было в 2018 году, на первых этапах включения Виктора Томенко в соцсети. Сейчас же аккаунт главы Алтая переплюнул некоторых барнаульских блогеров по количеству подписчиков. Для сравнения, на аккаунт Яны Матвейко подписаны 47,8 тыс. человек, на Ольгу Грушину — 29,2 тыс.

Виктор Томенко Анна Зайкова

Ведение такого крупного по аудитории аккаунта требует много времени. Некоторые политологи и журналисты считают, что Виктор Томенко не может полностью посвящать себя соцсетям, а значит написанием текстов для блога и обратной связью занимаются другие люди.

Так, Telegram-канал «Барнаульский нытик» заметил, что 8 апреля 2020 года, во время выступления Владимира Путина и совещания с главами регионов, в аккаунте Виктора Томенко появился новый пост. Кто-то опубликовал его вместо губернатора. Он же, а это время слушал президента.

Отметим, что в конце 2018 года администрация президента настойчиво рекомендовала губернаторам ввести систему «Инцидент менеджиент» и назначить ответственных за интернет-коммуникации, чтобы чиновники быстро реагировали на жалобы жителей региона в социальных сетях.

Отчет Виктора Томенко Анна Зайкова

Однако такие «помощники по интернету» не должны вести личные аккаунты губернаторов, ведь Кремль рассматривает присутствие губернаторов в соцсетях как один из показателей их индивидуальной эффективности.

Плюсы и минусы контента

Чаще всего аккаунты чиновников в социальных сетях наполнены официозом, «сухими» фотографиями и мало интересны аудитории. Виктор Петрович не исключение, но держится хорошо. По крайней мере, его аккаунт популярнее, чем блог экс-губернатора Александра Карлина. Во многом это связано с тем, что у Карлина блог не предусматривал обратной связи с населением.

Сейчас, во время пандемии коронавируса, Instagram главы региона пополняется лишь новостями об очередных ковидных указах. Однако тексты стараются адаптировать под формат социальной сети: добавляют эмоций, убирают (но не всегда) канцеляризмы.

Виктор Томенко. Анна Зайкова , altapress.ru

Последний пост в Instagram-аккаунте губернатора был опубликован 22 мая. Глава Алтайского края сообщил, что не станет смягчать введенные ранее меры и написал следующее:

«Еще раз обращаюсь ко всем жителям края: в регионе введен масочный режим. Маски в магазинах — ОБЯЗАТЕЛЬНО! Маски в транспорте — ОБЯЗАТЕЛЬНО! Маски на остановках — ОБЯЗАТЕЛЬНО! Уменьшить число возможных контактов — ОБЯЗАТЕЛЬНО! Соблюдать социальную дистанцию 1,5 м — ОБЯЗАТЕЛЬНО! Это нужно для того, чтобы обезопасить себя, своих близких и не подвергать риску окружающих».

До появления COVID-19 нам показывали рабочие командировки губернатора, выезды на фестивали и поздравления с государственными праздниками. Самый «залайканый» пост главы региона — видеозапись его тренировки в тренажерном зале. Публикация набрала почти 10 тысяч лайков. Комментаторы разделились на два лагеря: одни писали слова одобрения, другие — возмущались, что Виктор Томенко «все делает не так».

Больше всего комментариев собрал пост о расширении перечня видов деятельности в период пандемии коронавируса — 1048. Редакции altapress.ru не удалось найти среди них ни одного позитивного.

Позиции в рейтинге

В аккаунте Виктора Томенко нет ничего принципиально нового и «сверхъестественного». Из 85 российских губернаторов Instagram-аккаунт есть у 71, и они почти не отличаются друг от друга. Центр политической конъюнктуры проанализировал каждый из них и составил общий рейтинг. Глава Алтайского края занял в нем 23 место.

На третьем месте оказался мэр Москвы Сергей Собянин. На строчку выше разместился губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. Возглавил рейтинг глава Чечни Рамзан Кадыров — его аккаунт насчитывал более 2 млн. подписчиков. Однако Instagram удалил его из-за санкций.