Всемирный день бороды-2021. Поздравления в стихах, прозе и смс

За окном сентябрь жаркий,

Но летит листва без чувств,

И нисколечко не жалко

Той листвы бородачу,

Ведь растительности много

На лице — гордишься ты,

Поздравляем мы, в итоге,

С Днем всемирным бороды,

Не сбривай, пусть даже просит

Слёзно верная жена,

Отрывай один волосик

И исполнится мечта!

С Днем бороды поздравить вас

Хочу сегодня я,

Вы в профиль смотритесь, в анфас

Красивей как нельзя!



Пускай не тронут вас года,

Седин жестоких снег!

Пусть будет пышной борода,

Вас украшая век!