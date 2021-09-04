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Жизнь

Всемирный день бороды-2021. Поздравления в стихах, прозе и смс

4 августа отмечают Всемирный день бороды. Altapress.ru подобрал самые креативные поздравления сильным и бородатым в стихах, прозе и смс. И, как поется в песне, «Расти, борода, расти!»

Оформленые усов и бороды.
Оформленые усов и бороды.
из рекламы Braun

Поздравления с Всемирным днем бороды в стихах

За окном сентябрь жаркий,
Но летит листва без чувств,
И нисколечко не жалко
Той листвы бородачу,
Ведь растительности много
На лице — гордишься ты,
Поздравляем мы, в итоге,
С Днем всемирным бороды,
Не сбривай, пусть даже просит
Слёзно верная жена,
Отрывай один волосик
И исполнится мечта!

С Днем бороды поздравить вас
Хочу сегодня я,
Вы в профиль смотритесь, в анфас
Красивей как нельзя!

Пускай не тронут вас года,
Седин жестоких снег!
Пусть будет пышной борода,
Вас украшая век!

День бороды, подумать только,
Такой есть праздник в сентябре,
Веселый, добрый он настолько,
Что радостно и детворе!

Ведь про Хоттабыча все помнят,
Про его силу в бороде,
Мы поздравляем все сегодня
Бородачей на всей Земле!

Источник

Борода.
Борода.
unsplash.com.

Поздравления с Всемирным днем бороды в прозе

Бородач, поздравляю тебя с праздником! Желаю красивой, густой и блестящей растительности на лице. Пусть она притягивает внимание и радует красотой.

Поздравляю! Пусть твоя борода или бородка радует красотой. Носи ее с удовольствием, наслаждайся ее блеском и густотой.

Поздравляем с Всемирным днем бороды! Пусть ваша борода растет и благоухает! И карьера с личной жизнью пусть не подкачают и дела идут в гору!

Источник

Борода.
Борода.
unsplash.com.

Поздравления с Всемирным днем бороды в смс

Смс-ку посылаю,
И с любовью поздравляю
С днем красивым и пушистым —
Бороды твоей ершистой,
Ты ж не сбрил ее, дружище?
Пожелаю волос — тыщи,
Чтоб росла она, не чахла,
Чтоб, как елка, вечно пахла!

Женщины все мира тают
От мужчин с бородкой страстной
И сегодня поздравляют
С Днем их бороды прекрасной!

Борода, вот, это сила!
Будьте вы всю жизнь здоровы,
Соблазнять всех женщин мира
Будьте вы всегда готовы!

Борода бывает разной:
Есть лопатой, есть ковшом,
Поздравляем вас с прекрасным,
Жарким, бородатым днем!

Всех бородачей планеты
Обожают, это факт,
Шлют им женщины приветы,
Вторит листопад им в такт.

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