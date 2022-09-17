Ты — синоним чистоты,

Наведёшь везде порядок,

Пусть сбываются мечты,

И удача ходит рядом!



Пусть душа всегда поёт,

И улыбка с уст не сходит,

Настроение твоё

Всех пусть радостно заводит!



Доброта, любовь, уют

Дома ждут пусть, непременно,

И неслышно в жизнь войдут

Только к счастью перемены!

Когда на улице мороз,

Дождь, слякоть, пыль и просто снег,

Готовы верить мы всерьез:

Вы самый нужный человек.



Создать уют и чистоту —

Что может быть еще важней?

Вы с каждым новым днем для нас

Еще нужней, еще ценней.



И мы желаем вам добра.

Пусть лучшие деньки придут,

Пусть люди ценят вас всегда

Не за один лишь только труд!