Поздравления в прозе
Поздравляю с праздником. Пусть в жизни каждый уголок будет очищен от грусти, боли и обид. Пусть сверкают счастьем окошки Вашего дома. Желаю, чтобы на полках судьбы оседали только пылинки радости и везения.
Поздравляю тебя с профессиональным праздником! Желаю процветания, продвижения по карьерной лестнице, новых интересных знакомств, встреч и больше приятного отдыха в кругу веселых и верных друзей. Пусть в жизни будет все супер и в кайф!
Мастера чистоты и порядка хочу поздравить с праздником. Желаю доброго пути жизни, верной удачи, уважения и счастья, желаю достатка и радости, благополучия и любви, желаю светлых эмоций, вечной красоты и удачи.
Поздравления в стихах
Ты — синоним чистоты,
Наведёшь везде порядок,
Пусть сбываются мечты,
И удача ходит рядом!
Пусть душа всегда поёт,
И улыбка с уст не сходит,
Настроение твоё
Всех пусть радостно заводит!
Доброта, любовь, уют
Дома ждут пусть, непременно,
И неслышно в жизнь войдут
Только к счастью перемены!
Когда на улице мороз,
Дождь, слякоть, пыль и просто снег,
Готовы верить мы всерьез:
Вы самый нужный человек.
Создать уют и чистоту —
Что может быть еще важней?
Вы с каждым новым днем для нас
Еще нужней, еще ценней.
И мы желаем вам добра.
Пусть лучшие деньки придут,
Пусть люди ценят вас всегда
Не за один лишь только труд!
Во дворе у нас порядок,
Это все заслуга Ваша,
И площадки, и дорожки
Стали, без сомнения, краше.
Говорим за все спасибо,
За такую красоту,
Славим труд Ваш, ой, нелегкий
И большую доброту.
Вам желаем быть здоровым,
Не грустить и не хандрить,
Наводить порядок бойко,
Дело славное любить.
Поздравления в смс
Труд твой часто незаметен,
Но коль нет тебя, то все!
Нам во тьме, разгроме, пыли
Всем погрязнуть суждено.
Славим руки золотые
В этот праздник яркий твой,
Много лет пускай счастливых
Будет вручено судьбой.
Чистотой сверкают стены,
И полы вокруг блестят,
И порядок в помещеньи
Весь зависит от тебя.
Ты уборщица крутая,
Прям богиня чистоты,
Много радости желаю,
Чтоб была счастливой ты!
Спасибо, славный дворник,
За чистые дорожки,
За наш уютный дворик,
Цветочки под окошком.
За добрый ваш характер
И прибранность повсюду,
Вы нас не забывайте,
И мы вас помнить будем!