Всемирный день фармацевта-2021. Приятные поздравления в прозе, стихах и смс

Поздравления с Всемирным днем фармацевта в прозе
Уважаемые аптекари, провизоры, медицинские представители, поздравляем вас от всей души со Всемирным днем фармацевта. Желаем вам прежде всего крепкого здоровья, терпения и доброты. Пусть люди будут вам благодарны за ваш труд и все у вас будет прекрасно! С праздником!
Во Всемирный день фармацевта давайте поздравим тех аптекарей, которые по-настоящему, душевно относятся к своим клиентам. Спасибо вам, что входите в положение народа, чувствуете, кому предложить препараты подешевле, кому подороже. Пусть ваши семьи будут здоровы и счастливы!
Поздравляю вас с Всемирным днем фармацевта! Позвольте пожелать в этот замечательный праздник, прежде всего, крепкого здоровья, чтобы не пришлось использовать свой профессионализм для себя лично. Семейного тепла, чтобы с радостью возвращаться с любимой работы. И финансового благополучия, построенного исключительно на продаже витаминов. С праздником!
Поздравления с Всемирным днем фармацевта в стихах
Фармацевт — специалист от бога,
Ведь без них нам тяжело придется.
Несомненно, каждому помогут,
Если сложный вдруг рецепт найдется.
Мы здоровье им свое доверим,
И бояться тоже перестанем.
Так давайте все часы проверим,
Фармацевтов весело поздравим.
Не каждый день бывают праздники,
День фармацевта — он один.
Мы не поэты и не классики,
Но поздравлять всегда хотим!
Хочу поздравить вас с Днем фармацевта
И множество успехов пожелать!
Работа ваша непроста, бесценна!
Желаю вам в дальнейшем процветать!
Любовь окружит вас и пониманье,
И каждый день лишь радость принесет!
Не будете обделены вниманьем,
Пусть этот день вас счастьем оплетет!
С Днем фармацевта наши поздравленья
Примите от души сегодня все!
Как наших чувств прекрасных проявленье,
Желаем жить вам в истинной красе!
Желаем вам собой всегда гордиться,
Чтобы высот немалых достигать!
Желаем очень радостно трудиться
И никогда, вовек не унывать!
Пусть уважают труд ваш непременно,
Пусть вам не будет равных в жизни век!
И оставайтесь лучшим непременно,
Ведь вы душевный, славный человек!
Поздравления с Всемирным днем фармацевта в смс
Фармацевтика — не шутка,
Не прикол, не прибаутка!
Это целая наука,
Что спасет нас от недуга!
Пусть сегодня вам удача
Улыбается все чаще!
Пусть приходит к вам успех
С праздником фармацевтов всех!
Поможет фармацевт
Лекарство подобрать,
Советом он подскажет,
Чего не стоит брать.
Мы поздравляем вас —
Вы в медицине молодцы,
К тому же очень умные,
В аптеках продавцы.
В аптеках вы стоите за кассой,
Лекарство продаете «массой».
Советы вы людям даете,
И почерка врачей всегда поймете.
Вас мы поздравляем с этим днем,
Пусть все у фармацевтов будет путем.
Здоровыми вы тоже будьте,
Вам благодарны за все люди.