Всемирный день фармацевта-2021. Приятные поздравления в прозе, стихах и смс

Фармацевт — специалист от бога,

Ведь без них нам тяжело придется.

Несомненно, каждому помогут,

Если сложный вдруг рецепт найдется.



Мы здоровье им свое доверим,

И бояться тоже перестанем.

Так давайте все часы проверим,

Фармацевтов весело поздравим.



Не каждый день бывают праздники,

День фармацевта — он один.

Мы не поэты и не классики,

Но поздравлять всегда хотим!

Хочу поздравить вас с Днем фармацевта

И множество успехов пожелать!

Работа ваша непроста, бесценна!

Желаю вам в дальнейшем процветать!



Любовь окружит вас и пониманье,

И каждый день лишь радость принесет!

Не будете обделены вниманьем,

Пусть этот день вас счастьем оплетет!