25 сентября 5°C
﻿
Жизнь

Всемирный день фармацевта-2021. Приятные поздравления в прозе, стихах и смс

25 сентября во всем мире отмечают День фармацевта. Altapress.ru подобрал поздравления в прозе, стихах и смс — тем, кто знает все о микстурах, таблетках, сиропах. Сегодня можно поздравлять и разработчиков лекарств, и сотрудников аптеки. И пусть болезни отступят!

Медицина, лекарства.
Медицина, лекарства.
CC0

Поздравления с Всемирным днем фармацевта в прозе

Уважаемые аптекари, провизоры, медицинские представители, поздравляем вас от всей души со Всемирным днем фармацевта. Желаем вам прежде всего крепкого здоровья, терпения и доброты. Пусть люди будут вам благодарны за ваш труд и все у вас будет прекрасно! С праздником!

Во Всемирный день фармацевта давайте поздравим тех аптекарей, которые по-настоящему, душевно относятся к своим клиентам. Спасибо вам, что входите в положение народа, чувствуете, кому предложить препараты подешевле, кому подороже. Пусть ваши семьи будут здоровы и счастливы!

Поздравляю вас с Всемирным днем фармацевта! Позвольте пожелать в этот замечательный праздник, прежде всего, крепкого здоровья, чтобы не пришлось использовать свой профессионализм для себя лично. Семейного тепла, чтобы с радостью возвращаться с любимой работы. И финансового благополучия, построенного исключительно на продаже витаминов. С праздником!

Лекарства, таблетки. Аптека.
Лекарства, таблетки. Аптека.
CC0

Поздравления с Всемирным днем фармацевта в стихах

Фармацевт — специалист от бога,
Ведь без них нам тяжело придется.
Несомненно, каждому помогут,
Если сложный вдруг рецепт найдется.

Мы здоровье им свое доверим,
И бояться тоже перестанем.
Так давайте все часы проверим,
Фармацевтов весело поздравим.

Не каждый день бывают праздники,
День фармацевта — он один.
Мы не поэты и не классики,
Но поздравлять всегда хотим!

Хочу поздравить вас с Днем фармацевта
И множество успехов пожелать!
Работа ваша непроста, бесценна!
Желаю вам в дальнейшем процветать!

Любовь окружит вас и пониманье,
И каждый день лишь радость принесет!
Не будете обделены вниманьем,
Пусть этот день вас счастьем оплетет!

С Днем фармацевта наши поздравленья
Примите от души сегодня все!
Как наших чувств прекрасных проявленье,
Желаем жить вам в истинной красе!

Желаем вам собой всегда гордиться,
Чтобы высот немалых достигать!
Желаем очень радостно трудиться
И никогда, вовек не унывать!

Пусть уважают труд ваш непременно,
Пусть вам не будет равных в жизни век!
И оставайтесь лучшим непременно,
Ведь вы душевный, славный человек!

В аптеке.
В аптеке.
Анна Зайкова

Поздравления с Всемирным днем фармацевта в смс

Фармацевтика — не шутка,
Не прикол, не прибаутка!
Это целая наука,
Что спасет нас от недуга!

Пусть сегодня вам удача
Улыбается все чаще!
Пусть приходит к вам успех
С праздником фармацевтов всех!

Поможет фармацевт
Лекарство подобрать,
Советом он подскажет,
Чего не стоит брать.

Мы поздравляем вас —
Вы в медицине молодцы,
К тому же очень умные,
В аптеках продавцы.

В аптеках вы стоите за кассой,
Лекарство продаете «массой».
Советы вы людям даете,
И почерка врачей всегда поймете.

Вас мы поздравляем с этим днем,
Пусть все у фармацевтов будет путем.
Здоровыми вы тоже будьте,
Вам благодарны за все люди.

Источник

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость