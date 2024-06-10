Мороженое — это излюбленное летнее угощение, которое любят и дети, и взрослые. Как же приятно в знойный день насладиться стаканчиком или рожком этого освежающего десерта. А знаете ли вы, что существует особый праздник, посвященный мороженому? Давайте узнаем больше об истории и традициях этого интересного события, запланированного на 2024 год.

Когда отмечается День мороженого в России и в мире

Ежегодно 10 июня отмечается Всемирный день мороженого. Этот праздник посвящен любимому лакомству многих людей по всему миру. Считается, что именно в этот день в 1786 году в США начались первые массовые продажи мороженого.

Идея празднования Дня мороженого принадлежит американской компании Ben & Jerry’s. В 1987 году Бен Коэн и Джерри Гринфилд, окончив обучение на курсах по изготовлению мороженого, открыли свое кафе-мороженое. Их первоначальная цель была заработать достаточно денег для покупки грузовика, чтобы стать дальнобойщиками. Однако их кафе-мороженое быстро завоевало популярность среди посетителей.

В честь годовщины открытия своего бизнеса в 1979 году они провели день бесплатного мороженого. Со временем этот день стал отмечаться не только в их заведении, но и распространился по всей стране, а затем и по всему миру.

Мороженое, десерт. СС0

Традиции праздника

Хотя Всемирный день мороженого и отмечается во многих странах, он не имеет официального статуса. В этот день устраиваются фестивали мороженого, дегустации, соревнования по поеданию этого десерта, а компании-производители вручают призы и сладкие подарки.

Эскимо, мороженое на палочке. pixabay.com

Интересные факты

С 1813 года мороженое стало обязательным блюдом на инаугурациях президентов США.

В 1939 году для «Главхладпрома» на ВДНХ был построен павильон в виде огромного айсберга — павильон «Мороженое». Архитектором проекта стал А. Н. Бельский.

Самое большое количество вкусов мороженого предлагает посетителям кафе-мороженое Heladería Coromoto, расположенное в городе Мерида (Венесуэла). В нем представлено 860 различных видов этого десерта. В 1996 году это кафе было занесено в Книгу рекордов Гиннесса.

Самым дорогим мороженым на сегодняшний день является Strawberries Arnaud. Одна порция этого лакомства стоит 1,4 млн долларов.

Профессиональные дегустаторы мороженого используют золотые ложки. Этот металл не имеет вкуса и запаха, что позволяет более точно оценить качество продукта.

Умеренное употребление мороженого помогает закалить горло. Однако не стоит есть его быстро и большими кусками.

Ежегодно в мире потребляется около 15 млрд л. мороженого. Каждые три секунды кто-то покупает порцию этого десерта. Лидером по потреблению мороженого являются США: среднестатистический американец съедает около 20 кг мороженого в год.

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