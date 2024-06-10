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Жизнь

Всемирный день мороженого — 10 июня. Как появился праздник и интересные факты

Мороженое — это излюбленное летнее угощение, которое любят и дети, и взрослые. Как же приятно в знойный день насладиться стаканчиком или рожком этого освежающего десерта. А знаете ли вы, что существует особый праздник, посвященный мороженому? Давайте узнаем больше об истории и традициях этого интересного события, запланированного на 2024 год.

Мороженое.
Мороженое.
freepik.com/pvproductions

Когда отмечается День мороженого в России и в мире

Ежегодно 10 июня отмечается Всемирный день мороженого. Этот праздник посвящен любимому лакомству многих людей по всему миру. Считается, что именно в этот день в 1786 году в США начались первые массовые продажи мороженого.

Идея празднования Дня мороженого принадлежит американской компании Ben & Jerry’s. В 1987 году Бен Коэн и Джерри Гринфилд, окончив обучение на курсах по изготовлению мороженого, открыли свое кафе-мороженое. Их первоначальная цель была заработать достаточно денег для покупки грузовика, чтобы стать дальнобойщиками. Однако их кафе-мороженое быстро завоевало популярность среди посетителей.

В честь годовщины открытия своего бизнеса в 1979 году они провели день бесплатного мороженого. Со временем этот день стал отмечаться не только в их заведении, но и распространился по всей стране, а затем и по всему миру.

Мороженое, десерт.
Мороженое, десерт.
СС0

Традиции праздника

Хотя Всемирный день мороженого и отмечается во многих странах, он не имеет официального статуса. В этот день устраиваются фестивали мороженого, дегустации, соревнования по поеданию этого десерта, а компании-производители вручают призы и сладкие подарки.

Эскимо, мороженое на палочке.
Эскимо, мороженое на палочке.
pixabay.com

Интересные факты

  • С 1813 года мороженое стало обязательным блюдом на инаугурациях президентов США.

  • В 1939 году для «Главхладпрома» на ВДНХ был построен павильон в виде огромного айсберга — павильон «Мороженое». Архитектором проекта стал А. Н. Бельский.

  • Самое большое количество вкусов мороженого предлагает посетителям кафе-мороженое Heladería Coromoto, расположенное в городе Мерида (Венесуэла). В нем представлено 860 различных видов этого десерта. В 1996 году это кафе было занесено в Книгу рекордов Гиннесса.

  • Самым дорогим мороженым на сегодняшний день является Strawberries Arnaud. Одна порция этого лакомства стоит 1,4 млн долларов.

  • Профессиональные дегустаторы мороженого используют золотые ложки. Этот металл не имеет вкуса и запаха, что позволяет более точно оценить качество продукта.

  • Умеренное употребление мороженого помогает закалить горло. Однако не стоит есть его быстро и большими кусками.

  • Ежегодно в мире потребляется около 15 млрд л. мороженого. Каждые три секунды кто-то покупает порцию этого десерта. Лидером по потреблению мороженого являются США: среднестатистический американец съедает около 20 кг мороженого в год.

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