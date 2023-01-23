23 января во всем мире отмечают день одного из самых аппетитных блюд — пирога. Он бывает сытным, сладким, слоеным и дрожжевым — на любой вкус. Altapress.ru рассказывает историю гастрономического праздника.

Отмечать день пирога 23 января предложил Американский Совет по пирогам в США. Не удивляйтесь названию. Учреждение стремится сохранить традиции в приготовлении пирога.

На протяжении 30 с лишним лет Совет спонсирует праздник «Национальный день пирога». Также он проводит в США Национальный чемпионат по пирогам. В нем принимают участие от любителей до профессиональных пекарей.

Пироги пекутся по всему миру. В каждой стране — свой особый рецепт. Самыми популярными стали осетинские пироги, французские киш и тарт, немецкий сливовый пирог, арабский мартабак.

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Блюдо подкупает тем, что позволяет менять рецепт по собственному желанию. Пирог может быть мясным или вегетарианским, сытным или сладким, основным блюдом стола или легкой закуской. Тесто тоже можно сделать любым: дрожжевым, бездрожжевым, слоеным, бисквитным, песочным.

Самый лучший способ отметить праздник — это испечь пирог или купить его в магазине. Вечером стоит собраться всей семьей и отведать блюдо.

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