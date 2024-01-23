23 января
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Жизнь

Всемирный день пирога — 23 января. История вкусного праздника

23 января во всем мире отмечают день одного из самых аппетитных блюд — пирога. Он бывает сытным, сладким, слоеным и дрожжевым — на любой вкус. Altapress.ru рассказывает историю гастрономического праздника.

Цветаевский пирог.
Цветаевский пирог.
Яна Козицина

Отмечать день пирога 23 января предложил Американский Совет по пирогам в США. Не удивляйтесь названию. Учреждение стремится сохранить традиции в приготовлении пирога.

На протяжении 30 с лишним лет Совет спонсирует праздник "Национальный день пирога". Также он проводит в США Национальный чемпионат по пирогам. В нем принимают участие от любителей до профессиональных пекарей.

Пироги пекутся по всему миру. В каждой стране - свой особый рецепт. Самыми популярными стали осетинские пироги, французские киш и тарт, немецкий сливовый пирог, арабский мартабак.

Барнаульцы меньше чем за час съели самый большой пирог в России.
Барнаульцы меньше чем за час съели самый большой пирог в России.
Олег Богданов

Блюдо подкупает тем, что позволяет менять рецепт по собственному желанию. Пирог может быть мясным или вегетарианским, сытным или сладким, основным блюдом стола или легкой закуской. Тесто тоже можно сделать любым: дрожжевым, бездрожжевым, слоеным, бисквитным, песочным.

Самый лучший способ отметить праздник - это испечь пирог или купить его в магазине. Вечером стоит собраться всей семьей и отведать блюдо.

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