Всемирный день почты-2021. Искусные поздравления в прозе, стихах и смс

Поздравления с Всемирным днем почты в прозе
Поздравляю со Всемирным днем почты и желаю получать долгожданные письма вовремя! Также желаю горячих приветов и самых добрых слов в свой адрес. Желаю счастливых рассветов и приятных сюрпризов от родственников и друзей.
С Всемирным днем почты я поздравляю всех сотрудников этой важной организации! Желаю, чтобы ваши послания всегда доходили до адресата, чтобы голуби мира кружили над вашим домом и важные телеграммы жизни всегда были вовремя и в радость!
Поздравляю с Всемирным днем почты. Желаю день ото дня получать добрые вести, приятные сюрпризы, теплые приветы от близких и друзей, желаю, чтобы в твоей жизни было столько счастья и добра, сколько разносится по всему миру писем и телеграмм.
Поздравления с Всемирным днем почты в стихах
Голубя почтового
С приветом отправляю,
Вас со Всемирным днем
Почты поздравляю.
Для почты не страшны
Границы и кордоны,
У почты адресатов
В мире миллионы.
В праздник пожелаю
Вам счастья и добра,
Пусть почта вести добрые
Приносит вам с утра.
Мы поздравляем почтовых работников,
Связь обеспечат и все перешлют.
Выберут нужный и самый коротенький,
Самый надежный, уверенный путь.
Важное дело они совершают,
Каждый их ценит и уважает.
И от души все им счастья желают,
Пусть свое дело они продолжают.
Новые связи изобретут,
Чтоб обеспечить успешный маршрут.
У почты тоже есть свой день
Всемирного масштаба,
От городов до деревень
Гуляет он не слабо.
Любимой почте отправляю
Теплые признания,
Добра и радости желаю,
Успеха, процветания!
Поздравления с Всемирным днем почты в смс
Все посылки, бандероли
Доставляются на раз,
Все у почты под контролем,
Она трудится для нас.
И наказ дадим мы строгий
Почте дорогой своей —
Больше новых технологий
И высоких скоростей!
Посылки и конверты
Летят меж городами,
Подарки и приветы,
Отправленные нами.
Спасибо тебе, почта,
За нашу связь с родными,
Текут пусть беззаботно
Все будни трудовые!
Почтальонов всего мира
Мы поздравим не шутя,
Почты день настал сегодня,
Нам о нем забыть нельзя,
Письма наши и посылки
Доставляет почтальон,
Пусть всегда он будет счастлив,
Радостен, здоров, силен!