9 октября 3°C
﻿
Жизнь

Всемирный день почты-2021. Искусные поздравления в прозе, стихах и смс

По праздничному календарю, 9 октября — Всемирный день почты. Сегодня можно написать пожелания на бумаге и отправить их близкому человеку «традиционной» почтой. Не возбраняются и интернет-послания. Электронная почта — ведь тоже почта. К сегодняшней дате altapress.ru подготовил поздравления в прозе, стихах и смс.

"Почта России".
"Почта России".
flickr.com/photos/alexyv

Поздравления с Всемирным днем почты в прозе

Поздравляю со Всемирным днем почты и желаю получать долгожданные письма вовремя! Также желаю горячих приветов и самых добрых слов в свой адрес. Желаю счастливых рассветов и приятных сюрпризов от родственников и друзей.

С Всемирным днем почты я поздравляю всех сотрудников этой важной организации! Желаю, чтобы ваши послания всегда доходили до адресата, чтобы голуби мира кружили над вашим домом и важные телеграммы жизни всегда были вовремя и в радость!

Поздравляю с Всемирным днем почты. Желаю день ото дня получать добрые вести, приятные сюрпризы, теплые приветы от близких и друзей, желаю, чтобы в твоей жизни было столько счастья и добра, сколько разносится по всему миру писем и телеграмм.

Ноутбук, электронная почта.
Ноутбук, электронная почта.
CC0

Поздравления с Всемирным днем почты в стихах

Голубя почтового
С приветом отправляю,
Вас со Всемирным днем
Почты поздравляю.

Для почты не страшны
Границы и кордоны,
У почты адресатов
В мире миллионы.

В праздник пожелаю
Вам счастья и добра,
Пусть почта вести добрые
Приносит вам с утра.

Мы поздравляем почтовых работников,
Связь обеспечат и все перешлют.
Выберут нужный и самый коротенький,
Самый надежный, уверенный путь.
Важное дело они совершают,
Каждый их ценит и уважает.
И от души все им счастья желают,
Пусть свое дело они продолжают.
Новые связи изобретут,
Чтоб обеспечить успешный маршрут.

У почты тоже есть свой день
Всемирного масштаба,
От городов до деревень
Гуляет он не слабо.

Любимой почте отправляю
Теплые признания,
Добра и радости желаю,
Успеха, процветания!

Грузовики &quot;Почты России&quot;.
Грузовики «Почты России».
Скриншот сюжета vesti22. tv

Поздравления с Всемирным днем почты в смс

Все посылки, бандероли
Доставляются на раз,
Все у почты под контролем,
Она трудится для нас.

И наказ дадим мы строгий
Почте дорогой своей —
Больше новых технологий
И высоких скоростей!

Посылки и конверты
Летят меж городами,
Подарки и приветы,
Отправленные нами.

Спасибо тебе, почта,
За нашу связь с родными,
Текут пусть беззаботно
Все будни трудовые!

Почтальонов всего мира
Мы поздравим не шутя,
Почты день настал сегодня,
Нам о нем забыть нельзя,
Письма наши и посылки
Доставляет почтальон,
Пусть всегда он будет счастлив,
Радостен, здоров, силен!

Источник

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость