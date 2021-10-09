Всемирный день почты-2021. Искусные поздравления в прозе, стихах и смс

Голубя почтового

С приветом отправляю,

Вас со Всемирным днем

Почты поздравляю.



Для почты не страшны

Границы и кордоны,

У почты адресатов

В мире миллионы.



В праздник пожелаю

Вам счастья и добра,

Пусть почта вести добрые

Приносит вам с утра.

Мы поздравляем почтовых работников,

Связь обеспечат и все перешлют.

Выберут нужный и самый коротенький,

Самый надежный, уверенный путь.

Важное дело они совершают,

Каждый их ценит и уважает.

И от души все им счастья желают,

Пусть свое дело они продолжают.

Новые связи изобретут,

Чтоб обеспечить успешный маршрут.