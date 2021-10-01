Всемирный день пожилых людей и улыбки-2021. Искрометные поздравления в прозе, стихах и смс

Поздравляю вас с Днем улыбки, мои замечательные люди. Сегодня я хочу вам просто улыбнуться и пожелать добра. Пусть все ваши желания соизмеряются с вашими возможностями и всегда сбываются. Пусть этот день принесет вам большое счастье в виде улыбки от совершенно незнакомого человека.

В этот замечательный октябрьский день все люди на земле отмечают День улыбки. Этот праздник призван дарить добро и счастье каждому, кто подарит свою улыбку другому человеку. Предлагаю всем вам улыбнуться, пусть даже просто так. И пусть от нашего веселого смеха все заискрится и засмеется в ответ.