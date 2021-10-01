Всемирный день пожилых людей и улыбки-2021. Искрометные поздравления в прозе, стихах и смс

Поздравления с Всемирным днем пожилых людей в прозе
Пускай ваш почтенный возраст будет вашим богатством! Желаю вам всегда иметь силы, крепкое здоровье и отличную пенсию, чтобы жить в свое удовольствие и искренне радоваться каждому дню! Пускай вас почаще навещают дети и внуки, чтобы вы заряжались положительной энергией и невероятным счастьем!
Ваш возраст и ваш жизненный опыт заслуживают глубокого уважения! Сердечно поздравляем вас! Желаем крепчайшего здоровья, большого внимания и великодушия всех окружающих вас людей. Пусть умиротворение царит в душе, даря покой, тепло и прекрасное настроение. С праздником!
Желаю, чтоб ваши дни были полны радости, самочувствие оставалось на высоте, хорошее настроение не снижалось, а родные любили, ценили и окружали вниманием. С Днем пожилых людей!
Поздравления с Всемирным днем пожилых людей в стихах
Бесценен опыт золотой.
Пусть серебро виски покрыло —
В душе вы молоды всегда,
И в этом тоже ваша сила.
Сегодня поздравляем вас,
Здоровья крепкого желаем,
Вниманья близких и друзей.
Вас ценим, любим, уважаем.
Пожилой не значит старый.
Отставляйте мемуары,
За вас мы сегодня пьем
Да поздравим с этим днем!
Ради вас мы, пожилого,
А в душе-то молодого
Веселиться будем, петь.
Ой, да некогда стареть!
Красоты душевной вам
Радоваться новым дням,
Уноситься вдаль, к мечтам!
С Днем пожилого человека!
Здоровья, счастья, долгих лет
И оптимизма вам желаю.
Пускай не будет в жизни бед,
Пусть вас болезни не тревожат,
Печаль на сердце не лежит,
Пусть Ангел вам в делах поможет,
И дух, и тело укрепит.
Поздравления с Всемирным днем пожилых людей в смс
Пожелаем вам здоровья,
Жизни долгих лет,
Чтобы радостью наполнен
Был для вас весь свет,
Оптимизма, бодрости,
Солнечных вам дней,
Чтоб не знали горести,
Жили веселей!
Вас мы любим, уважаем,
Сил и радости желаем,
Остается пусть душа
Еще долго молода.
Не смотрите на седины
И всегда будьте красивы.
Жить желаем много лет
Никаких не зная бед!
С Днем пожилых людей
Примите поздравления!
Огромного здоровья вам,
Сил, бодрости, везения.
Пускай блестят почаще
От радости глаза!
Побольше смеха, счастья,
Пусть Бог хранит от зла.
Поздравления с Всемирным днем улыбки в прозе
Поздравляю вас с Днем улыбки, мои замечательные люди. Сегодня я хочу вам просто улыбнуться и пожелать добра. Пусть все ваши желания соизмеряются с вашими возможностями и всегда сбываются. Пусть этот день принесет вам большое счастье в виде улыбки от совершенно незнакомого человека.
В этот замечательный октябрьский день все люди на земле отмечают День улыбки. Этот праздник призван дарить добро и счастье каждому, кто подарит свою улыбку другому человеку. Предлагаю всем вам улыбнуться, пусть даже просто так. И пусть от нашего веселого смеха все заискрится и засмеется в ответ.
Сегодня наступает День улыбки. В этот день мы от всего сердца хотим пожелать вам любви. Это чувство, которое украшает наши сердца и делает их добрее. Мы рады, что хотя бы один раз в году можем искренне смеяться и дарить вам радость. Пусть в этот день исполнятся все ваши тайные желания!
Поздравления с Всемирным днем улыбки в стихах
Делитесь улыбками, люди,
Пусть мир этот радостней будет,
И не останется тени
От мрачного настроения.
Если даже на небе тучи,
Вам в ответ улыбнется случай,
Вам в ответ улыбнется счастье.
Улыбайтесь, друзья, почаще.
Как можно чаще улыбайтесь
И будьте счастливы всегда,
Хандре вовек не поддавайтесь,
Жизнь красьте в яркие цвета!
И каждый день своим родным
Улыбку яркую дарите!
Ну и, конечно же, любым
Денечком в жизни дорожите!
Пусть сегодня по земле
Улыбки разлетаются,
Станет мир чуть-чуть светлей,
В счастье искупается.
Подари улыбку всем,
Кто в пути встречается,
И, увидишь, счет проблем
Быстро уменьшается.
Поздравления с Всемирным днем улыбки в смс
С Днем улыбки поздравления
Шлю я, улыбаясь, вам,
Ведь она надежный способ
Прекратить потоки драм.
Что бы в жизни ни случилось,
Улыбайтесь, вас прошу,
Ведь с улыбкой все по силам,
Все вам в жизни по плечу.
Кто на пути встречается,
Тебе пусть улыбается,
И от улыбок этих
Светлей станет на свете!
Пусть счастье всех касается,
На лицах отражается,
Улыбкой станет искренней,
Чтоб ей делиться с близкими!
Улыбкой делиться не сложно,
Ты просто ее подари,
И пусть улыбнется прохожий,
И куклы с красивых витрин!
И всё в мире будет добрее,
И радостней станет вокруг,
Улыбка любого согреет
Теплей, чем касание рук!