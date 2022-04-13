Всемирный день рок-н-ролла. Зажигательные поздравления в прозе, стихах и смс

Рок-н-ролл всегда жив и будет жить в будущем. С Всемирным днем рок-н-ролла, пусть этот праздник принесет самую лучшую в мире музыку и заставит сердца и души трепетать от восторга и радости. С праздником всех нас, поклонников молодых, старых, новых и вечно юных.