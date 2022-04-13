Всемирный день рок-н-ролла. Зажигательные поздравления в прозе, стихах и смс

Поздравления с Всемирным днем рок-н-ролла в прозе
Рок-н-ролл всегда жив и будет жить в будущем. С Всемирным днем рок-н-ролла, пусть этот праздник принесет самую лучшую в мире музыку и заставит сердца и души трепетать от восторга и радости. С праздником всех нас, поклонников молодых, старых, новых и вечно юных.
Во Всемирный день рок-н-ролла желаю активной и счастливой жизни, задорного и веселого настроения, зажигательного и великолепного танца, ярких и чудесных эмоций, неугасаемого энтузиазма жизни и живой энергии.
Поздравляю со Всемирным днем рок-н-ролла и желаю зажигательного настроения, импульсов счастья, экспрессии любви, взрыва положительных эмоций и неутомимого веселья в потрясающем, забавном, чудесном и великолепном танце рок-н-ролла жизни.
Поздравления с Всемирным днем рок-н-ролла в стихах
Рок-н-рольщик наш заядлый,
Поздравления прими,
Жизнь пусть будет шоколадной,
Утопающей в любви!
И от музыки ритмичной
Пусть душа всегда поет,
И дела идут отлично
Днем и ночью, круглый год!
Рок-н-ролл пускай играет
В этот красочный денек,
Каждый пусть его включает,
Ловит радости поток!
Рок-н-ролл — это веселье,
Дарит много позитива!
Всем повысят настроение
Рок-н-ролльные мотивы!
Рок-н-ролльно жить желаю
В этот день прекрасный.
Драйв, фантазия, азарт —
В ритме этом классном.
Если вдруг судьба подарит
В сердце самое укол,
То поправить дело можно
Только в стиле рок-н-ролл.
Поздравления с Всемирным днем рок-н-ролла в смс
Рок-н-ролл, как образ жизни,
Вдохновение с небес.
Звук гитары — это мысли,
Ноты — чудо из чудес.
В наших душах пляшут птицы,
Счастья в мире мы гонцы,
Пусть нас страны все услышат,
Старцы пляшут, как юнцы.
С Днем рок-н-ролла поздравляем,
Желаем музыку любить,
Желаем вдарить рок-н-ролла,
Про все печали позабыть!
Да здравствует рок-н,
Да здравствует ролл,
Да здравствуют все,
Кто сегодня пришел
Почтить его память,
Собою, живым;
Он прочный, он вечный,
И мы всегда с ним!