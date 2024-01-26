Всемирный день таможенника — 26 января. Душевные поздравления в прозе, стихах и смс

С Днем таможенника вас

От души я поздравляю,

Только счастье на границе

Пропускать я пожелаю.

Пусть удача и богатство

Ваш кордон пересекают,

Силы, бодрость и здоровье

Никогда не иссякают.

Пусть нелегкая работа

Будет в радость вам всегда,

Стресс и нервные расстройства

Пусть не тронут никогда.