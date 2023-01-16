16 января
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Жизнь

Всемирный день The Beatles — 16 января. Как ливерпульская четверка захватила мир своей музыкой

Ливерпульская четверка, битлы и «вот эти вот, британцы с челкой» — легендарную группу The Beatles знают под различными именами. Она внесла большой вклад в развитие музыки, и, по решению ЮНЕСКО, даже учреди отдельный праздник — всемирный день The Beatles. Altapress.ru рассказывает, как четыре музыканта смогли покорить мир.

Музыкальный фестиваль Because of the Beatles.
Музыкальный фестиваль Because of the Beatles.
Евгения Родочинская
1
Рок-н-рольная болезнь

Динамичный и зажигательный рок-н-рол снискал большую любовь в 1950-е годы во всем мире. В Британии особенно стал популярен скиффл — ритмический стиль, берущий начало в джазе, британском фольклоре и кантри

Большое влияние на всемирное распространение рок-н-ролла оказал Элвис Пресли. Его композиция «Heartbreak Hotel» пришлась по душе людям со всего мира в 1956 году. Тогда ее и услышал по радио юноша из пригорода Ливерпуля Уолтона по имени Джон Леннон. Джон признавался, что после этого буквально заболел рок-н-ролом.

«До Элвиса ничто не действовало на меня по-настоящему», — рассказывал он в интервью журналистам.

The Beatles.
The Beatles.
СС0
2
Счастливый день — 16 января

16 января можно считать счастливым днем в году для ливерпульской четверки. В этот день в 1957 году в Ливерпуле открылся клуб The Cavern, где встретились начинающие музыканты Джон Леннон, Пол Маккартни и Джордж Харрисон.

Молодые и страстно влюбленные в музыку, они основали собственную группу, которая надолго оставила свой след в истории. Спустя несколько лет к ним присоединился еще один будущий «битл» — Ринго Старр.

Через семь лет 16 января произошло второе знаменательное событие в жизни The Beatles: журнал Cashbox присвоил песне «I Want To Hold Your Hand» первое место в американском хит-параде. Этот сингл разошелся миллионным тиражом всего за 10 дней.

Фестиваль Because of the Beatles.
Фестиваль Because of the Beatles.
Родочинская Евгения.
3
Восхождение к успеху

«Битлы» начинали с простого подражания классикам американского рок-н-ролла 1950-х годов, но вскоре пришли к собственному стилю.

Начало успеху положила песня «Please Please Me/Ask Me Why» в 1963 году. Она поразила многих новым звучанием и породила глобальное явление — битломанию.

Дальше группа развивалась стремительно. Четверка стала первой британской группой, пластинки которой завоевали популярность и первые места в хит-парадах США. После The Beatles люди наконец обратили внимание на британские музыкальные группы, а «ливерпульское» (мерсибит) звучание рок-музыки стало общепризнанным.

4
Сколько всего The Beatles написали песен?

За время своего существования группа записала 13 официальных студийных альбомов, изданных в 1963—1970 годах, и 211 песен. Большинство композиций The Beatles созданы в соавторстве и подписаны именами Джона Леннона и Пола Маккартни.

&quot;Двойники&quot; The Beatles — московская группа The BeatLove.
«Двойники» The Beatles — московская группа The BeatLove.
Евгения Родочинская
5
Что сделало The Beatles такими популярными?

Все дело в новаторском звучании музыки. Музыканты и их продюсер и звукорежиссер Джордж Мартин разработали новые методы в области звукозаписи, комбинируя различные стили, включая симфоническую и психоделическую музыку. Запомнились людям и их смелые, необычные видеоклипы.

6
Распад группы

В 1967 году Пол и Джон начали постепенно отстраняться от группы, так как им было слишком тесно в рамках одного коллектива. Они начали вести собственные проекты и выпускать сольные пластинки. Окончательно группа распалась в 1970 году.

В 1980 году возле своего дома в Нью-Йорке был убит Джон Леннон. А в 2001 году от рака скончался Джордж Харрисон.

Пол Маккартни и Ринго Старр продолжают заниматься творчеством и пишут музыку.

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