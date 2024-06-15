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Жизнь

Всемирный день ветра - 15 июня. Уносящие поздравления

Сегодня, 15 июня отмечается Всемирный день ветра. Впервые он проводился в 2007 году в Европе, а уже в 2009-м, когда к празднованию присоединились более 30 стран, приобрел статус всемирного.

Небо над Рубцовском.
Небо над Рубцовском.
Евгений Храпко

Поздравления с днем ветра в прозе

Сегодня особенный день — День ветра! Ветер — это символ свободы, лёгкости и перемен. Он приносит свежесть и новые возможности. Пусть ветер всегда будет попутным в твоей жизни, пусть он уносит все невзгоды и печали. С Днем ветра!

Поздравления с днем ветра в стихах

Ветер, ветер, ты могуч,
Ты гоняешь стаи туч.
С Днем тебя, наш ветерок,
Пусть твой путь будет далек!

SMS-поздравления с днем ветра

Поздравляю с Днем ветра! Пусть он всегда будет на твоей стороне, дарит тебе вдохновение и помогает достигать новых вершин!

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