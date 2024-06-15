Всемирный день ветра - 15 июня. Уносящие поздравления

Сегодня особенный день — День ветра! Ветер — это символ свободы, лёгкости и перемен. Он приносит свежесть и новые возможности. Пусть ветер всегда будет попутным в твоей жизни, пусть он уносит все невзгоды и печали. С Днем ветра!