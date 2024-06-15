Всемирный день ветра - 15 июня. Уносящие поздравления

Поздравления с днем ветра в прозе
Сегодня особенный день — День ветра! Ветер — это символ свободы, лёгкости и перемен. Он приносит свежесть и новые возможности. Пусть ветер всегда будет попутным в твоей жизни, пусть он уносит все невзгоды и печали. С Днем ветра!
Поздравления с днем ветра в стихах
Ветер, ветер, ты могуч,
Ты гоняешь стаи туч.
С Днем тебя, наш ветерок,
Пусть твой путь будет далек!
SMS-поздравления с днем ветра
Поздравляю с Днем ветра! Пусть он всегда будет на твоей стороне, дарит тебе вдохновение и помогает достигать новых вершин!
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