«Всемогущая простуда». Какие болезни делают иммунитет неуязвивым перед COVID-19

По словам Чумакова, новой коронавирусной инфекцией нельзя заразиться во время простуды или ОРВИ. Связан этот «парадокс» с выработкой интерферона — противовирусного белка, защищающего от вторичного заражения.
«Вскоре после выздоровления человек может заразиться ковидом. И поскольку он будет ослаблен первым заболеванием, то коронавирус, возможно, будет протекать даже более тяжело», — отметил Петр Чумаков.
«Респираторные микст-инфекции — весьма распространенное явление. Наличие сочетанных инфекций давно отмечено учеными. И респираторных, и желудочно-кишечных. Такое может быть, но, как правило, одна инфекция оказывается сильнее другой. Какая из них будет сильнее, зависит от того, какие это будут инфекции и в какой последовательности они попадут в организм», — цитирует издание завлабораторией биотехнологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергея Нетесова.