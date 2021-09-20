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«Всемогущая простуда». Какие болезни делают иммунитет неуязвивым перед COVID-19

«Человек, болеющий одним вирусом, не может одновременно заразиться другим», — цитирует Ura.ru профессора РАН Петра Чумакова. Эксперт рассказал, какие инфекции полностью защищают организм от коронавируса.

Простуда
Простуда
СС0
1 Какие недуги временно сделают организм неуязвимым перед «короной»?

По словам Чумакова, новой коронавирусной инфекцией нельзя заразиться во время простуды или ОРВИ. Связан этот «парадокс» с выработкой интерферона — противовирусного белка, защищающего от вторичного заражения.

2 В какой момент устойчивость к COVID-19 исчезает?

«Вскоре после выздоровления человек может заразиться ковидом. И поскольку он будет ослаблен первым заболеванием, то коронавирус, возможно, будет протекать даже более тяжело», — отметил Петр Чумаков.

Тест на коронавирус.
Тест на коронавирус.
Pixabay.com
3 Бывают ли в «правиле о единственном заражении» исключения?

«Респираторные микст-инфекции — весьма распространенное явление. Наличие сочетанных инфекций давно отмечено учеными. И респираторных, и желудочно-кишечных. Такое может быть, но, как правило, одна инфекция оказывается сильнее другой. Какая из них будет сильнее, зависит от того, какие это будут инфекции и в какой последовательности они попадут в организм», — цитирует издание завлабораторией биотехнологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергея Нетесова.

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