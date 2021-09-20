«Всемогущая простуда». Какие болезни делают иммунитет неуязвивым перед COVID-19

3 Бывают ли в «правиле о единственном заражении» исключения?

«Респираторные микст-инфекции — весьма распространенное явление. Наличие сочетанных инфекций давно отмечено учеными. И респираторных, и желудочно-кишечных. Такое может быть, но, как правило, одна инфекция оказывается сильнее другой. Какая из них будет сильнее, зависит от того, какие это будут инфекции и в какой последовательности они попадут в организм», — цитирует издание завлабораторией биотехнологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергея Нетесова.