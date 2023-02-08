Всему есть предел! Александр Терентьев уверен, что люди не будут долго терпеть неконтролируемый рост коммунальных платежей

— Мы, безусловно, видим, что сегодня происходит на строительном рынке. Да, при таких ценах ни один подрядчик работать себе в убыток не будет. Но и сроки переносить годами — тоже не вариант. Масса жалоб от людей, которые никак не могут дождаться капремонта, живут почти «под дождем» и так далее, — комментирует лидер алтайских социалистов, депутат Госдумы Александр Терентьев. — Но где ответ на вопрос — почему власть ничего не делает, чтобы обуздать цены? Почему сразу нужно лезть в карманы граждан? Получается, что все те меры, которые мы сегодня принимаем, чтобы улучшить благосостояние населения, разбиваются запредельным ростом цен на все и вся, включая расходы на «коммуналку». Опять набиваем карманы крупному бизнесу?
В Алтайском крае взносы на капремонт возросли на 49%! И это в регионе с одной из самых низких средних заработных плат. Чем должны люди платить? И как реагировать? Александр Терентьев уверен, что именно государство должно и контролировать (а если нужно, то и сдерживать) рост коммунальных платежей, и находить другие источники финансирования программы капремонта.
— Справедливороссы еще при запуске этой реформы предупреждали, что только средств собственников не хватит, чтобы привести жилфонд в порядок. Нужно вносить коррективы и добавить достаточную финансовую поддержку капремонта от государства. Пока же все «снова да ладом» — только повышениями тарифа пытаемся решать проблему. Думаю, каков будет итог, все прекрасно понимают. Вот только насколько хватит терпения у людей?, — задается вопросом народный избранник.
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