8 февраля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Всему есть предел! Александр Терентьев уверен, что люди не будут долго терпеть неконтролируемый рост коммунальных платежей

Не успели жители отойти от шокового состояния после декабрьских квитанций, как грянула очередная волна — увеличение тарифа на капитальный ремонт многоквартирных домов. Региональные власти рассказывают, что это неизбежность, так как средств на предусмотренные мероприятия не хватает катастрофически.

Александр Терентьев.
Александр Терентьев.
Дмитрий Лямзин

— Мы, безусловно, видим, что сегодня происходит на строительном рынке. Да, при таких ценах ни один подрядчик работать себе в убыток не будет. Но и сроки переносить годами — тоже не вариант. Масса жалоб от людей, которые никак не могут дождаться капремонта, живут почти «под дождем» и так далее, — комментирует лидер алтайских социалистов, депутат Госдумы Александр Терентьев. — Но где ответ на вопрос — почему власть ничего не делает, чтобы обуздать цены? Почему сразу нужно лезть в карманы граждан? Получается, что все те меры, которые мы сегодня принимаем, чтобы улучшить благосостояние населения, разбиваются запредельным ростом цен на все и вся, включая расходы на «коммуналку». Опять набиваем карманы крупному бизнесу?

В Алтайском крае взносы на капремонт возросли на 49%! И это в регионе с одной из самых низких средних заработных плат. Чем должны люди платить? И как реагировать? Александр Терентьев уверен, что именно государство должно и контролировать (а если нужно, то и сдерживать) рост коммунальных платежей, и находить другие источники финансирования программы капремонта.

— Справедливороссы еще при запуске этой реформы предупреждали, что только средств собственников не хватит, чтобы привести жилфонд в порядок. Нужно вносить коррективы и добавить достаточную финансовую поддержку капремонта от государства. Пока же все «снова да ладом» — только повышениями тарифа пытаемся решать проблему. Думаю, каков будет итог, все прекрасно понимают. Вот только насколько хватит терпения у людей?, — задается вопросом народный избранник.

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь! Vkontakte Odnoklassniki Telegram

  • Новости партий

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость