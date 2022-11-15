С Днем призывника тебя я поздравляю.

Слова напутствия тебе хочу сказать.

Я смелости и мужества желаю,

Предательства и лжи тебе не знать. Служи достойно, Родине будь верен.

Границы защищай и честь страны.

В своих ты силах будь всегда уверен.

Добра тебе и мирной тишины.

Отчизна наша в путь зовет,

На сушу, в плаванье, в полет.

Вы — сыновья своей страны,

Исполнить долг теперь должны. Служить идите гордо, смело,

Как благородно ваше дело!

Пусть мирным наше небо будет,

И войны пусть Земля забудет!