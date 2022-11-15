Поздравления с Днем призывника в прозе
Служба в армии — занятие не из легких. Но помните, что служить легче, когда рядом с вами надежный товарищ и друг, с которым можно разделить и печаль, и радость. Ведь самое важное — это товарищеские отношения и дружба, которая во многом основана на патриотических чувствах. Помните, армейские товарищи остаются на всю жизнь!
Призывники — это будущее страны. Это те молодые люди, которые идут на первую в жизни службу, идут учиться защищать свою страну. Сегодня ваш праздник — день призывника. И я поздравляю вас с этим днем, желаю воспитать в себе во время службы ваши лучшие качества, и пусть вами гордятся родители!
Призывники — это будущее страны. Это те молодые люди, которые идут на первую в жизни службу, идут учиться защищать свою страну. Сегодня ваш праздник — день призывника. И я поздравляю вас с этим днем, желаю воспитать в себе во время службы ваши лучшие качества, и пусть вами гордятся родители!
Поздравления с Днем призывника в стихах
С Днем призывника тебя я поздравляю.
Слова напутствия тебе хочу сказать.
Я смелости и мужества желаю,
Предательства и лжи тебе не знать.
Служи достойно, Родине будь верен.
Границы защищай и честь страны.
В своих ты силах будь всегда уверен.
Добра тебе и мирной тишины.
Отчизна наша в путь зовет,
На сушу, в плаванье, в полет.
Вы — сыновья своей страны,
Исполнить долг теперь должны.
Служить идите гордо, смело,
Как благородно ваше дело!
Пусть мирным наше небо будет,
И войны пусть Земля забудет!
В этот день призывника
Пожелаю долгих лет
И здоровья на века,
Чтоб всегда был как атлет.
Чтобы не было забот
В жизни и на службе,
Пусть во всем тебе везет —
И в любви, и в дружбе!
Поздравления с Днем призывника в смс
Легко пусть служба вся проходит,
Удача пусть тебя находит.
Держи надежно автомат,
Служи спокойно, наш солдат.
Гордимся сильно мы тобою,
Пусть зло обходит стороною.
Тебя мы будем очень ждать
И сильно по тебе скучать.
Ты взрослый парень, наш солдат,
Ты сможешь все, а как иначе?
Достигнешь целей без преград
И все легко решишь задачи!
Будь меток, ловок и силен.
Отважен, смел и храбр будь!
Всегда будь Богом бережен,
Пройди достойно этот путь!
Вот берцы, форма, автомат —
Служи же доблестно, солдат!
Удачу за руку держи,
Всё четко делай, не спеши!
Мы будет ждать тебя, родной,
Все, как один, скорей домой,
В парадной форме, в сапогах,
С мужской улыбкой на устах!