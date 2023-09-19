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Всероссийский молодежный форум «Молодые лидеры культуры пройдет в Алтайском государственном институте культуры

21-22 сентября 2023 года в Алтайском государственном институте культуры пройдет Всероссийский молодёжный форум «Молодые лидеры культуры Евразии». Форум состоится в рамках проекта «Поколение Z: Молодые лидеры культуры», который стал одним из победителей Всероссийского конкурса молодежных проектов «Росмолодёжь. Гранты» в 2023 г. Проект реализуется при содействии Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь), Министерства культуры РФ, Министерства культуры Алтайского края и Управления молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края.

Всероссийский молодежный форум «Молодые лидеры культуры пройдет в Алтайском государственном институте культуры.
Всероссийский молодежный форум «Молодые лидеры культуры пройдет в Алтайском государственном институте культуры.
Источник: Алтайский государственный институт культуры.

Целью форума является формирование активной позиции российского студенчества по вопросам сохранения и развития национальной культуры, укрепление гражданской идентичности молодежи на основе российских духовно-нравственных ценностей и развитие личностного потенциала будущих лидеров культуры регионов России. Масштабный молодежный форум реализуется впервые благодаря грантовой поддержке Росмолодежи.

Участниками Всероссийского молодежного форума «Молодые лидеры культуры Евразии» станут обучающиеся высших и профессиональных образовательных организаций сферы культуры; молодые преподаватели сферы художественного образования, представители органов исполнительной власти и общественных организаций, а также все интересующиеся проблемами развития отечественной культуры и образования. География участников обширна — от Луганской Народной Республики до Хабаровского края. Общее количество участников и гостей форума превысит тысячу человек.

Всероссийский молодежный форум «Молодые лидеры культуры пройдет в Алтайском государственном институте культуры.
Всероссийский молодежный форум «Молодые лидеры культуры пройдет в Алтайском государственном институте культуры.
Источник: Алтайский государственный институт культуры.

Программа форума наполнена различными просветительными, образовательными и творческими мероприятиями. Ключевыми событиями форума станут презентации молодых лидеров культуры на тему регионального наследия. Также в рамках форума пройдет форсайт-сессия «Будущее, созданное культурой», круглые столы «Культура — моя профессия», «Культура и образование в развитии современного общества». Миротворческая миссия культуры станет предметом обсуждения дискуссионного клуба. В рамках образовательного трека форума будут проведены различные мастер-классы ведущих деятелей сферы культуры Российской Федерации, в том числе мастер-класс «Как создать контент для новых медиа?» Искандера Хакимова, медиаменеджера, продюсера, члена Российской Академии телевидения, преподавателя Всероссийского государственного университета кинематографии им. С. А. Герасимова (ВГИК).

Открытие форума состоится

21 сентября 2023 г. в 10:00 по адресу пр. Ленина, 66

С программой мероприятий можно познакомиться на сайте АГИК:

https://agik22.ru/institute/news/9308-vserossijskij-molodjozhnyj-forum-molodye-lidery-kultury-evrazii

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