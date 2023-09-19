Всероссийский молодежный форум «Молодые лидеры культуры пройдет в Алтайском государственном институте культуры.

21-22 сентября 2023 года в Алтайском государственном институте культуры пройдет Всероссийский молодёжный форум «Молодые лидеры культуры Евразии». Форум состоится в рамках проекта «Поколение Z: Молодые лидеры культуры», который стал одним из победителей Всероссийского конкурса молодежных проектов «Росмолодёжь. Гранты» в 2023 г. Проект реализуется при содействии Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь), Министерства культуры РФ, Министерства культуры Алтайского края и Управления молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края.