Вшей травят дустом и морозами. В алтайский приют для инвалидов и престарелых нагрянули проверки

Сотрудники алтайского приюта «Александра» рассказали « КП на Алтае » о том, что пожилые постояльцы содержались в нем в ненадлежащих условиях. Директор учреждения все обвинения отрицает.

Напомним, ранее жители Локтевского района сообщили о приюте, в котором десятки людей якобы выживают. После чего в заведение нагрянули проверки: врачи, специалисты соцзащиты, сотрудники полиции и прокуратуры.

Как пишет издание, приют открылся в мае 2019 года в двухэтажном здании бывшей школы села Николаевка. Сельчане обрадовались: и здание не будет разрушаться, и работа появится.

Однако как раз от местных и начали поступать жалобы. Якобы официально людей на работу не оформляли, платили мало и с задержками.

По их словам, в приюте осталось около 60 человек, а люди, которые их обслуживают, периодически выпивают на рабочем месте.

Они также отмечают, что сейчас там завелись вши. Травят их по-старинке — дустом, или выкидывают белье на мороз. Проводить санитарную обработку боялись якобы из-за страха проверок.

«В начале месяца, когда всем приходит пенсия, кормят хорошо, а к концу уже ничего не остается. Однажды вообще дробленую пшеницу сварили на воде и все», — анонимно рассказала одна из работниц.

Утверждается, что пенсию почти у всех обитателей приюта хозяйка забирает. Кроме того, родные постояльцев еще и платят за содержание.

Волонтеры фонда «Старость в радость» в домах для престарелых в Алтайском крае. vk.com/svr_alt.

«Жил брат мамы. Мы отдавали его на время, так как некому было за ним присматривать. Платили, как полагается, за содержание, плюс пенсию его. И еще мама заплатила 20 тысяч рублей на случай, если дядя в приюте умрет», — рассказала изданию жительница Рубцовска Елена Трунова.

Через полгода мужчину забрали. По ее словам, у него пропала вся одежда и обувь, и похудел он на 25 кг. «Похоронные» должны были вернуть, но ждут с марта.

«Нарушения там есть, хотя и не такие страшные, как он них говорят. Проверка не закончена. В любом случае, несмотря на слухи, речи о закрытии заведения пока не идет», — прокомментировал ситуацию прокурор Локтевского района Егор Зацепин.

Владелица приюта сообщила изданию, что приют находится в сложном финансовом положении, из-за чего периодически задерживает зарплаты: «Мы экономим, на чем можем. Пенсии маленькие, не у всех они вообще есть. Сейчас вот полетел отопительный котел, опять растраты».

По ее словам, проверяющие органы стараются войти в ее положение. Информацию о массовых пьянках на рабочем месте категорически отрицает.

Также она не согласна с обвинениями о плохом питании. «Я всем критикам говорю: приходите и посмотрите, у нас двери открыты. И все ваши вопросы отпадут. А чем сплетни собирать, лучше бы помогли», — заключила директор приюта.