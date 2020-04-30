Вслед за Алтаем контрольно-пропускные посты на въездах установит Новосибирская область

Как пишет «Коммерсантъ», находящиеся на посту сотрудники должны:
- осуществлять информирование пользователей автомобильными дорогами о мерах по ограничению доступа людей и транспортных средств на территорию региона
- создать условия для оформления и выдачи уведомлений, предписаний, постановлений, протоколов уполномоченными лицами в соответствии с КоАП РФ, Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
О том, будут ли задерживать гостей региона, обяжут ли их находиться на самоизоляции, в постановлении не указано.
Отвечают за организацию КПП в области несколько ведомств — МЧС, минтранс и министерство ЖКХ, Росгвардия. Документ подписан губернатором области 29 апреля (постановление № 155-п).
Напомним, с 1 мая в Алтайском крае всех, кто въезжает на территорию региона, будут отправлять на 14-дневную самоизоляцию. О своем прибытии они обязаны проинформировать службу 112.
Всего в крае будут работать 11 временных пропускных пунктов.