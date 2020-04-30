Вслед за Алтаем посты на въездах ставит Новосибирская область

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал постановление, согласно которому на въездах в регион появятся контрольно-пропускные пункты (КПП). Правда, из документа не совсем ясно, что именно будет происходить на КПП.

Как пишет «Коммерсантъ», находящиеся на посту сотрудники должны:

осуществлять информирование пользователей автомобильными дорогами о мерах по ограничению доступа людей и транспортных средств на территорию региона

создать условия для оформления и выдачи уведомлений , предписаний , постановлений , протоколов уполномоченными лицами в соответствии с КоАП РФ , Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

О том, будут ли задерживать гостей региона, обяжут ли их находиться на самоизоляции, в постановлении не указано.

Отвечают за организацию КПП в области несколько ведомств — МЧС, минтранс и министерство ЖКХ, Росгвардия. Документ подписан губернатором области 29 апреля (постановление № 155-п).

Напомним, с 1 мая в Алтайском крае всех, кто въезжает на территорию региона, будут отправлять на 14-дневную самоизоляцию. О своем прибытии они обязаны проинформировать службу 112.

Всего в крае будут работать 11 временных пропускных пунктов.