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Жизнь

Вслед за Алтаем посты на въездах ставит Новосибирская область

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал постановление, согласно которому на въездах в регион появятся контрольно-пропускные пункты (КПП). Правда, из документа не совсем ясно, что именно будет происходить на КПП.

ГИБДД, ДПС.
ГИБДД, ДПС.
22.мвд.рф

Как пишет «Коммерсантъ», находящиеся на посту сотрудники должны:

  • осуществлять информирование пользователей автомобильными дорогами о мерах по ограничению доступа людей и транспортных средств на территорию региона
  • создать условия для оформления и выдачи уведомлений, предписаний, постановлений, протоколов уполномоченными лицами в соответствии с КоАП РФ, Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

О том, будут ли задерживать гостей региона, обяжут ли их находиться на самоизоляции, в постановлении не указано.

Отвечают за организацию КПП в области несколько ведомств — МЧС, минтранс и министерство ЖКХ, Росгвардия. Документ подписан губернатором области 29 апреля (постановление № 155-п).

Напомним, с 1 мая в Алтайском крае всех, кто въезжает на территорию региона, будут отправлять на 14-дневную самоизоляцию. О своем прибытии они обязаны проинформировать службу 112.

Всего в крае будут работать 11 временных пропускных пунктов.

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