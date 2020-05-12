Вслед за масочным режимом в Алтайском крае могут ввести «перчаточный»

Жители края впервые столкнулись с подобного рода ограничениями, поэтому маски вызывают много вопросов. Многие и вовсе не верят в их эффективность.
Ульяна Калинина отметила, что в 99% случаев при ношении маски и зараженным и еще не больным человеком возможность передачи инфекции сокращается в разы.
Калинина признала, что можно носить как медицинские маски, так и изготовленные лично. «Функцию маски, конечно могут выполнять шарфы и другие на лице. Но эффективнее будет все же маска».
Эпидемиологическая ситуация в следующие 7−10 дней после долгих «шашлычных» каникул должна показать вектор развития заболеваемости.
Если будет необходимость, власти по рекомендации Роспотребнадзора могут заставить жителей края обязательно носить еще и перчатки.