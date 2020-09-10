+62. Вспышка заболеваемости COVID-19 произошла в одном из районов Алтайского края

В Барнауле заболело 27 человек, в Ключевском районе — 10, в Рубцовске — 4, в Бийске, Новоалтайске, Егорьевском районе — по 3 заболевших, в Первомайском, Угловском районах — по 2 человека, в Заринске, Яровом, Залесовском, Мамонтовском, Поспелихинском, Ребрихинском, Троицком и Чарышском районах — по 1 заболевшему.
Тяжелобольных пациентов в крае 128, на аппаратах ИВЛ находятся 48 человек.
За сутки скончалось 4 пациента. Всего с начала пандемии умерло 378 человек.
Общее число заболевших в Алтайском крае составило 12 342 человек, выздоровело 11 034 человека, из них за прошедшие сутки — 55 пациентов.
В оперативном штабе уточняют, что вызвало вспышку заболеваемости в Ключевском районе.