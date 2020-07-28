Вспышку коронавируса зафиксировали в Алтайском краевом онкодиспансере

Новые случаи заражения коронавирусной инфекцией выявлены в Барнауле в краевом онкологическом диспансере (ул. Никитина, 77). Госпитализация в медучреждении временно приостановлена, сообщает региональный оперштаб.

Всего заразился COVID-19 41 человек — пациенты, медработники и персонал. Плановая госпитализация в краевом онкодиспансере приостановлена с 27 июля.

«Несмотря на предпринятые нами беспрецедентные меры защиты, коронавирусу удалось вновь проникнуть в диспансер. В конце прошлой недели у нас затемпературили сразу несколько пациентов, было проведено масштабное тестирование, которое и показало наличие инфекции», — пояснил заместитель главного врача по хирургической помощи Алексей Марьин.

В медучреждении принято решение инфицированных COVID-19 направить на спецлечение в ковидные госпитали или на амбулаторное наблюдение по месту жительства, а пациенты с отрицательным результатом анализа долечиваются в плановом порядке.

Карантин на Никитина, 77 продлится не менее двух недель. Отделения торакальной хирургии, онкоабдоминальное и опухолей головы и шеи возобновят плановую госпитализацию пациентов в середине августа после санитарной обработки и контрольного тестирования медперсонала.