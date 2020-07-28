Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
28 июля 23°C
Коронавирус
Жизнь

Вспышку коронавируса зафиксировали в Алтайском краевом онкодиспансере

Новые случаи заражения коронавирусной инфекцией выявлены в Барнауле в краевом онкологическом диспансере (ул. Никитина, 77). Госпитализация в медучреждении временно приостановлена, сообщает региональный оперштаб.

Онкодиспансер. Карантин.
Онкодиспансер. Карантин.
Анна Зайкова.

Всего заразился COVID-19 41 человек — пациенты, медработники и персонал. Плановая госпитализация в краевом онкодиспансере приостановлена с 27 июля.

«Несмотря на предпринятые нами беспрецедентные меры защиты, коронавирусу удалось вновь проникнуть в диспансер. В конце прошлой недели у нас затемпературили сразу несколько пациентов, было проведено масштабное тестирование, которое и показало наличие инфекции», — пояснил заместитель главного врача по хирургической помощи Алексей Марьин.

В медучреждении принято решение инфицированных COVID-19 направить на спецлечение в ковидные госпитали или на амбулаторное наблюдение по месту жительства, а пациенты с отрицательным результатом анализа долечиваются в плановом порядке.

Карантин на Никитина, 77 продлится не менее двух недель. Отделения торакальной хирургии, онкоабдоминальное и опухолей головы и шеи возобновят плановую госпитализацию пациентов в середине августа после санитарной обработки и контрольного тестирования медперсонала.

«Пациенты, чья госпитализация была запланирована на этот период, будут перенаправляться в отделения сходного профиля онкодиспансера на Змеиногорском тракте или другие клиники Барнаула, имеющие лицензию на оказание профильной онкологической помощи. В тех случаях, где это обосновано, будет скорректирован план лечения», — пояснил Алексей Марьин.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость