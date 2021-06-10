«Вспоминаю это время, как чудный сон». Что писал Виталий Бианки об Алтае и как он здесь оказался

Бийский краеведческий музей назван в честь знаменитого писателя Виталия Бианки. Жизнь и творчество выдающегося автора были прочно связаны с Алтайским краем. Как именно — в материале altapress.ru .

Виталий Валентинович Бианки родился 30 января (11 февраля) 1894 года в Санкт-Петербурге в семье ученого-зоолога.

С конца 1918 года писатель жил в Бийске, где работал инструктором-краеведом местного земства. Также он читал лекции по орнитологии в народном университете и преподавал биологию и мироздание в школах.

В апреле 1920 года при активном содействии Бианки открыли Бийский краеведческий музей. В нем он заведовал зоологическим отделением. В 1967 году музею присвоили имя писателя, пишет altlib.ru.

Кроме участия в открытии музея Бианки организовал две научные экспедиции по Алтаю: по реке Оби до села Быстрый Исток, по реке Ануй до села Сибирячихи и в район Телецкого озера. Во время путешествия он писал заметки о природе и публиковал их в местной газете «Алтай» под инициалами В. Б.

Особняк Ассанова , бийский музей им. Бианки. biysk.museum.ru

Свои Алтайские впечатления Виталий Бианки отразил в повести «Аскыр» и в рассказах «Последний выстрел», «Бун», «Роковой зверь», «Кувырк», «Она».

«Природа Алтая, особенно Горного Алтая, всегда казалась ему несравненной», — вспоминала его дочь Елена.

В конце жизни в одном их писем Бианки признается: «…Могу только в нескольких словах рассказать, какой уголок страны больше всего понравился, пришелся по душе мне … Это Алтай. В жизни не видел ничего более прекрасного. Я жил там в юности четыре года — и до сих пор (а мне седьмой десяток) вспоминаю это время, как чудный сон …».

Анна Карпова