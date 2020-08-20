Вспомнили, что такое зарплата. Как алтайское село спаслось от вымирания и стало конкурировать с городом

Громадье планов
«Алтаймясопром" — свиноводческий комплекс с огромными тогда перспективами — начал строиться в Тальменском районе в начале 2010-х. Для сельчан, которые за время постсоветской разрухи успели забыть, что такое зарплата, это стало практически спасением. Комплекс оказался здесь единственным работодателем, быстро стянувшим вокруг себя жителей округи.
«Работа была только у мужа — в сельском совете он электриком работал за копейки. Когда родился второй ребенок, у меня была паника. Мы вообще не думали здесь задерживаться. Потом появилась надежда — начали строить мясопром. Мы с мужем тоже туда устроились. Ездили за 60 км от села, но семья выдохнула», — рассказывает Инна, работавшая на «Алтаймясопроме».
Поначалу заявлялось, что предприятие обеспечит в районе более 500 рабочих мест. Появились планы по строительству дополнительных заводов, чтобы замкнуть производственный цикл, — должны были появиться хладобойня, завод по переработке свинины, комбикормовый завод.
Все было поставлено на широкую ногу: оборудование ввозили из Франции, свиней для создания новой породы — из Ирландии. Доверие вселяло и то, что комплекс финансировали не коммерческие банки, а государственная корпорация «ВЭБ.РФ».
Никто не ожидал
А в 2015 году мясной гигант внезапно начал банкротиться.
«Мы этого не ожидали — все строили предприятие будущего, понабрали кредитов. Никто не думал, что оно так резко пойдет на спад. Вот тогда и началось тяжелое время, задержки зарплат, благодаря бабушке только жили. А кредиты платить надо, волосы дыбом стояли. Мысли были уезжать. Вся надежда была, что кто-то поможет удержать мясопром», — признается женщина.
Кризис затянулся на два года. Люди были на грани. Доходило до того, что детям работников отказали в горячем питании в детсаду, потому что родители не могли его оплачивать. Одно время с сотрудниками пытались рассчитываться продукцией, но людей, на которых висели кредиты, это категорически не устраивало.
А в 2017-м случилась массовая забастовка. Около сотни человек отказались работать из-за долгов по зарплате, которую не платили по три месяца. Как писали СМИ, в ситуацию тогда вмешался Следственный комитет по Алтайскому краю.
Кризис на свинокомплексе ударил по всему району. Как вспоминает Инна, ее деревня — Анисимово — начала вымирать. Многие поувольнялись, все, кто мог, уехал в Барнаул. У оставшихся выбор был между вахтой и сезонной работой на местных фермеров.
Локальный центр силы
Ситуация начала меняться в 2018 году, когда в качестве арендатора пришёл никому не известная, на тот момент, компания «МитПром». Новый работодатель поначалу не внушал работникам доверия: мало кто верил, что предприятие вообще спасут. Но, по крайней мере, стали вовремя платить зарплату.
Год закончили с хорошими показателями. Это позволило в 2019-м улучшить условия. Люди стали возращаться в комплекс.
«Нам стали давать мясо, ввели премию. Зарплата вовремя, аванс. И вообще — в поселке есть работа, никуда не надо ездить. Вот люди ездят в город, в 5 утра идут на электричку, а мы на месте», — говорит Инна, работающая поваром в «МитПроме».
В итоге на предприятие перешла работать вся ее семья: муж, брат мужа, сестра. Собираются переехать еще две сестры из Казахстана — ждут, когда откроются границы после карантина.
Тальменка снова начала притягивать людей. Срабатывает эффект «сарафанного радио»: местные рассказывают родственникам о неплохих, даже по городским меркам, зарплатах. Те перебираются на постоянное жительство. Причем сейчас туда ездят на работу и высоквалифицированные специалисты из Барнаула и других городов.
В деревне тоже неплохо
В «МитПроме» сейчас работает более 300 человек. После увеличения производственных мощностей планируется еще расширить штат. Сотрудников возят на работу и с работы, бесплатно кормят три раза в день. Для иногородних специалистов арендуется жилье.
Последнее новшество — раз в месяц сотрудники получают полтуши свиного мяса. Из соображений безопасности (угроза африканской чумы свиней) работникам комплекса нельзя разводить свиней дома, поэтому их предусмотрительно снабжают мясом.
Предприятие строит в районе дороги, детские площадки. В целом заметно, что район развивается. В следующем году здесь должны появиться ледовый дворец и бассейн, строится новая школа. В бюджет поступают налоги с производства. В перспективе, такой приток рабочей силы оживит и торговлю, мелкий бизнес — это тоже налоговые отчисления.
И главное, перестали уезжать люди.
Выяснилось, что в селе совсем неплохо, если не стоит вопрос о выживании.
«Когда у тебя есть кусочек земли, доход, огород, ты себя чувствуешь комфортно. Работа и отдых, рыбалка, грибы — все рядом. В город мы в любой момент можем поехать на выходные, в парк или куда-то развлечься», — рассуждает Инна.
Впрочем, все понимают, что это хрупкое благополучие также легко разрушить. Вся жизнь округи завязана на одном предприятии. Стоит только его лишиться или замедлить темпы, и все пойдет по кругу: безработица, отток людей, упадок.
Очень хотелось бы, чтобы «МитПрому» хватило сил и финансовых возможностей удержать высоко поднятую планку, и выполнить все поставленные задачи.
Мы будем наблюдать за развитием компании в нашем регионе. Надеемся, что в этот раз инвестор пришёл всерьёз и надолго.