Вспомнили, что такое зарплата. Как алтайское село спаслось от вымирания и стало конкурировать с городом

Люди сидели без денег, уезжали и устраивали забастовки. Сейчас комплекс становится центром притяжения, куда едут специалисты из Барнаула, а местные жители переманивают родственников из других регионов.

Несколько лет назад в Тальменке начал банкротиться крупнейший в регионе свинокомплекс, потянув ко дну весь район.

Громадье планов

«Алтаймясопром" — свиноводческий комплекс с огромными тогда перспективами — начал строиться в Тальменском районе в начале 2010-х. Для сельчан, которые за время постсоветской разрухи успели забыть, что такое зарплата, это стало практически спасением. Комплекс оказался здесь единственным работодателем, быстро стянувшим вокруг себя жителей округи.

«Работа была только у мужа — в сельском совете он электриком работал за копейки. Когда родился второй ребенок, у меня была паника. Мы вообще не думали здесь задерживаться. Потом появилась надежда — начали строить мясопром. Мы с мужем тоже туда устроились. Ездили за 60 км от села, но семья выдохнула», — рассказывает Инна, работавшая на «Алтаймясопроме».

Поначалу заявлялось, что предприятие обеспечит в районе более 500 рабочих мест. Появились планы по строительству дополнительных заводов, чтобы замкнуть производственный цикл, — должны были появиться хладобойня, завод по переработке свинины, комбикормовый завод.

Свиноводческий комплекс. Архив «Алтаймясопром». Свиноводческий комплекс. Архив «Алтаймясопром». Свиноводческий комплекс. Архив «Алтаймясопром». Свиноводческий комплекс. Архив «Алтаймясопром». Репродуктор. Архив «Алтаймясопром».

Все было поставлено на широкую ногу: оборудование ввозили из Франции, свиней для создания новой породы — из Ирландии. Доверие вселяло и то, что комплекс финансировали не коммерческие банки, а государственная корпорация «ВЭБ.РФ».

Никто не ожидал

А в 2015 году мясной гигант внезапно начал банкротиться.

«Мы этого не ожидали — все строили предприятие будущего, понабрали кредитов. Никто не думал, что оно так резко пойдет на спад. Вот тогда и началось тяжелое время, задержки зарплат, благодаря бабушке только жили. А кредиты платить надо, волосы дыбом стояли. Мысли были уезжать. Вся надежда была, что кто-то поможет удержать мясопром», — признается женщина.

Инна. Архив «Алтаймясопром».

Кризис затянулся на два года. Люди были на грани. Доходило до того, что детям работников отказали в горячем питании в детсаду, потому что родители не могли его оплачивать. Одно время с сотрудниками пытались рассчитываться продукцией, но людей, на которых висели кредиты, это категорически не устраивало.

А в 2017-м случилась массовая забастовка. Около сотни человек отказались работать из-за долгов по зарплате, которую не платили по три месяца. Как писали СМИ, в ситуацию тогда вмешался Следственный комитет по Алтайскому краю.

Кризис на свинокомплексе ударил по всему району. Как вспоминает Инна, ее деревня — Анисимово — начала вымирать. Многие поувольнялись, все, кто мог, уехал в Барнаул. У оставшихся выбор был между вахтой и сезонной работой на местных фермеров.

Инна. Архив «Алтаймясопром».

Локальный центр силы

Ситуация начала меняться в 2018 году, когда в качестве арендатора пришёл никому не известная, на тот момент, компания «МитПром». Новый работодатель поначалу не внушал работникам доверия: мало кто верил, что предприятие вообще спасут. Но, по крайней мере, стали вовремя платить зарплату.

Год закончили с хорошими показателями. Это позволило в 2019-м улучшить условия. Люди стали возращаться в комплекс.

«Нам стали давать мясо, ввели премию. Зарплата вовремя, аванс. И вообще — в поселке есть работа, никуда не надо ездить. Вот люди ездят в город, в 5 утра идут на электричку, а мы на месте», — говорит Инна, работающая поваром в «МитПроме».

В итоге на предприятие перешла работать вся ее семья: муж, брат мужа, сестра. Собираются переехать еще две сестры из Казахстана — ждут, когда откроются границы после карантина.

Тальменка снова начала притягивать людей. Срабатывает эффект «сарафанного радио»: местные рассказывают родственникам о неплохих, даже по городским меркам, зарплатах. Те перебираются на постоянное жительство. Причем сейчас туда ездят на работу и высоквалифицированные специалисты из Барнаула и других городов.

Репродуктор. Архив «Алтаймясопром».

В деревне тоже неплохо

В «МитПроме» сейчас работает более 300 человек. После увеличения производственных мощностей планируется еще расширить штат. Сотрудников возят на работу и с работы, бесплатно кормят три раза в день. Для иногородних специалистов арендуется жилье.

Последнее новшество — раз в месяц сотрудники получают полтуши свиного мяса. Из соображений безопасности (угроза африканской чумы свиней) работникам комплекса нельзя разводить свиней дома, поэтому их предусмотрительно снабжают мясом.

Предприятие строит в районе дороги, детские площадки. В целом заметно, что район развивается. В следующем году здесь должны появиться ледовый дворец и бассейн, строится новая школа. В бюджет поступают налоги с производства. В перспективе, такой приток рабочей силы оживит и торговлю, мелкий бизнес — это тоже налоговые отчисления.

И главное, перестали уезжать люди.

Поселок Тальменка. Архив «Алтаймясопром». Детская площадка. Архив «Алтаймясопром». Детская площадка. Архив «Алтаймясопром». Детская площадка. Архив «Алтаймясопром». Поселок Тальменка. Архив «Алтаймясопром».

Выяснилось, что в селе совсем неплохо, если не стоит вопрос о выживании.

«Когда у тебя есть кусочек земли, доход, огород, ты себя чувствуешь комфортно. Работа и отдых, рыбалка, грибы — все рядом. В город мы в любой момент можем поехать на выходные, в парк или куда-то развлечься», — рассуждает Инна.

Впрочем, все понимают, что это хрупкое благополучие также легко разрушить. Вся жизнь округи завязана на одном предприятии. Стоит только его лишиться или замедлить темпы, и все пойдет по кругу: безработица, отток людей, упадок.

Очень хотелось бы, чтобы «МитПрому» хватило сил и финансовых возможностей удержать высоко поднятую планку, и выполнить все поставленные задачи.

Мы будем наблюдать за развитием компании в нашем регионе. Надеемся, что в этот раз инвестор пришёл всерьёз и надолго.