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Жизнь

Встреча Солнца и месяца: что запрещено делать в день Родиона

21 апреля отмечено в народном календаре днем Родиона. У даты есть и другие названия: "Родион-выверни оглобли", "Радивон;", "Родион – ревучие воды".

Слияание реки Чулышман и Телецкого озера.
Слияание реки Чулышман и Телецкого озера.
altzapoved.ru / Роман Воробьев, Татьяна Клименко

Народные традиции и приметы — в материале altapress.ru.

Народные традиции 21 апреля

В народе святой Родион (Иродион) известен под именем Ледолома — в это время активно тает лед. За ним наблюдают и делают прогнозы на будущее.

Говорили также, что в этот день солнце встречается с месяцем. Дело в том, что осенью, при первых морозах, два светила расходятся в разные стороны: одно на восток, другое — на запад. И больше не видятся до самой весны.

Встречаясь на Родионов день, солнце и месяц рассказывают друг другу новости, а бывает, и ссорятся. Если встреча получится «доброй», то есть с ясным солнцем и светлым днем, то лето будет хорошим. «Худая» встреча, которая сопровождается туманом и пасмурным небом, предзнаменует плохое лето.

В этот день можно было начинать пахоту. Так и говорили: «Родион воды принес, ставь соху перепахать овес». Работа это была нелегкой, но выполнять ее нужно было тщательно, не ленясь. Крестьяне знали: «В пашне огрехи — в кармане прорехи»; «Глубже пахать — больше хлеба жевать».

21 апреля не стоит планировать серьезные дела и крупные сделки. Они не станут удачными и даже могут привести к масштабным финансовым потерям.

Еще не рекомендуется покупать или просто заводить домашнее животное. Вскоре оно может сбежать.

Нельзя в этот день ходить на охоту или рыбалку. Предки считали, что рыбак может утонуть, а охотник — наткнуться на разъяренного зверя.

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