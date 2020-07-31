Встречаемся на «сковородке». Тест на знание необычных барнаульских топонимов

Если вас не удивляет, что общественники защищают «спичку», а Ковш для вас — не только созвездие, но еще и место, значит, вы неплохо знакомы с Барнаулом. А как появились эти странные городские топонимы, вы знаете? Предлагаем пройти наш тест и проверить!