Встречаемся на «сковородке». Тест на знание необычных барнаульских топонимов

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Если вас не удивляет, что общественники защищают «спичку», а Ковш для вас — не только созвездие, но еще и место, значит, вы неплохо знакомы с Барнаулом. А как появились эти странные городские топонимы, вы знаете? Предлагаем пройти наш тест и проверить!
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