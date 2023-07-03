Встречи со звездами и конкурс кино. Как пройдет фестиваль «Шукшинские дни на Алтае» - программа

Всероссийский фестиваль "Шукшинские дни на Алтае" в 2023 году стартует в Алтайском крае с 18 по 22 июля. Организаторы запланировали более 60 мероприятий, включая встречи со звездами кино и конкурс игровых и документальных лент. Как пройдет долгожданный "Шукшинский фестиваль" - в материале altapress.ru.

Памятник Василию Шукшину в Барнауле. Авторы: Михаил Кульгачев и Николай Звонков.

Где пройдет фестиваль?

По традиции, фестиваль стартует в Барнауле, ведь именно здесь установлен памятник Василию Шукшину. Завершится он в селе Сростки, на родине известного актера.

Также в течение пяти дней мероприятия пройдут в Бийске, Новоалтайске, Камне-на-Оби, ЗАТО Сибирский, Бийском, Смоленском, Алтайском, Зональном, Тюменцевском, Ребрихинском районах.

Сростки. Памятник В. М. Шукшину на горе Пикет. Фото предоставлено пресс-службой компании МТС.

Кто из звезд придет на Алтай?

В этом году на фестиваль приедут актеры и актрисы Ирина Купченко (снималась в фильмах "Училка", "Обыкновенное чудо"), Ольга Прокофьева ("Моя прекрасная няня", "Дети Арбата"), Борис Галкин ("Мы из будущего", "Раба любви"), Полина Агуреева ("Ликвидация", "Жизнь и судьба"), Игорь Петренко ("Тарас Бульба", "Союз Спасения").

Также участие примут режиссеры, актеры и продюсеры, представляющие фильмы конкурсной программы кинофестиваля.

Почетным гостем фестиваля станет дочь писателя Екатерина Шукшина. Она примет участием в посвященном творчеству Шукшина круглом столе.

Шукшинские дни на Алтае. Участник фотовыставки «Я и Шукшин»

Программа мероприятий

18 июля

Фестиваль стартует в 13:00 на площади у памятника Шукшину в Барнауле.

В течение дня пройдут конкурсные показы фильмов. Также состоятся творческие встречи с писателем Ниной Орловой-Марграф и поэтом Еленой Лапшиной

В 18:00 гости кинофестиваля пройдут по красной дорожке на площади перед Алтайским краевым театром драмы. А в 19:00 в театре начнется торжественная церемония открытия "Шукшинских дней".

В 21:00 в кинотеатре "Мир" пройдет показ фильма-открытия Шукшинского кинофестиваля.

19 июля

Барнаульские мероприятия продолжатся на следующий день. С 12:00 до 22:00 пройдут конкурсные показы полнометражного игрового и документального кино. Также на это время запланирована деловая программа.

В 13:00 состоится встреча с почетным консулом РФ Ратишем Наиром из Республики Индия. Одновременно с этим в 13:30 откроется выставка из фонда ГМИЛИКА "Шукшин на документальном экране".

В 18:30 пройдут творческие вечера с Ириной Купченко (Театр драмы) и с Ольгой Прокофьевой (краевая филармония).

Завершится вечер спецпрограммой кинофестиваля "Сделано в Сибири". Также запланированы встречи с авторами фильмов и показ конкурсной программы короткометражного кино.

Лица Шукшинского фестиваля. Анна Зайкова.

20 июля

В Барнауле продолжится конкурсный показ кино и деловая программа.

Также начнутся мероприятия в Бийске. В 12:00 в Центральной городской библиотеке им. В.М. Шукшина пройдут творческие встречи с писателями. А на 15:00 запланирован круглый стол с участием Екатерины Шукшиной.

В Камне-на-Оби покажут документальное кино, а в селах Алтайское и Смоленское – фильмы конкурсной программы короткометражного кино и спецпрограммы "Сделано в Сибири".

21 июня

В пятницу в селе Смоленское пройдут краевые литературные чтения им. А П. Соболева с участием писателей Алтайского края. Начало в 11:00.

С 12:00 до 18:00 в селе Сростки можно будет посетить тематические экскурсии по памятным местам.

Также в Сростках стартует региональный фестиваль сценического воплощения шукшинской прозы «Характеры» и будут работать площадки мастеров росписи по дереву «Печки-Лавочки».

В 18:00 и в 19:00 в Бийске запланированы творческие вечера Полины Агуреевой и Ирины Купченко. Они пройдут в Бийском драматическом театре.

В селе Алтайском же состоится вечер Бориса Галкина и показ фильма конкурсной программы «У самого Белого моря».

Лица Шукшинского фестиваля. Анна Зайкова.

22 июля

В заключительный день фестиваля основные мероприятия пройдут на родине актера и писателя, в Сростках. Тем не менее в Бийске и Барнауле продолжатся конкурсный показ фильмов и творческие встречи с кинематографистами.

Фестиваль стартует в 10:00. Здесь будут работать различные творческие площадки и ярмарки, а также начнется фестиваль пирога.

В 11:00 откроется выставка "Они с Катуни" с участием Екатерины Шукшиной, а в 12:00 – выставка "Писатель начинается с детства", которую привезет в Сростки Иркутский краеведческий музей.

В 12:00 пройдет творческая встреча с писателями "Литературный перекресток: Шукшин и вся Россия".

Закрытие Шукшинского фестиваля пройдет в 16:00 на горе Пикет. Запланирована концертная программа Николая Емелина, которая стартует в 18:00.