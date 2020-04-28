Встретимся в суде. Почему в Барнауле некоторые протоколы на нарушителей самоизоляции признаются незаконными

Во взаимоотношениях граждан и полиции открывается новая и весьма интересная страница. Гражданские суды в Барнауле отправляют «на доработку» административные дела, составленные в отношении барнаульцев за нарушение режима самоизоляции. Также есть случаи, когда в самих протоколах, составленных полицейскими, не соблюдаются требования закона. В этом убедился Altapresss.ru, проанализировав данные картотек пяти районных судов за апрель.

Картотеки дел с разной степенью активности ведутся на сайте каждого суда. Из информационных баз видно, что в апреле дела об административных правонарушениях по статьям 6.3 и 20.6.1 КоАП РФ составлялись на граждан и индивидуальных предпринимателей (ИП) примерно в равном соотношении — досталось и тем, и другим.

При рассмотрении примерно каждого второго такого случая суды решения не выносят — административные протоколы либо направляются по территориальной подведомственности в другой суд, либо возвращаются в органы полиции «для устранения имеющихся недостатков».

Сходил за хлебушком

Из имеющихся в открытом доступе апрельских определений судов видно, что с поиском нарушителей режима в краевой столице полный порядок и даже проявляется отличное рвение. С качеством оформления самих нарушений закона — все несколько хуже.

Барнаулец Владимир Р. 7 апреля вышел из дома, чтобы купить себе продуктов. И оказался фигурантом административного протокола. Ему было «инкриминировано нахождение в пути следования к магазину „Мария-Ра“, который не является ближайшим местом приобретения товара по отношению к месту его проживания, каковыми являются магазин „Товары у дома“ и магазин „Пятерочка“, расположенные по адресам…».

Работа полиции во время пандемии. ГУ МВД по Алтайскому краю.

Участковый, составивший протокол, выяснил, что гражданин отправился за продуктами не в ближайший магазин, как того требует указ губернатора Алтайского края № 50 от 6 апреля 2020 года, а в тот, куда ему захотелось. Барнаулец не убедил полицейского в том, что в магазинах у его дома нужного товара сейчас нет.

Протокол был составлен по статье 6.3 КоАП — «Нарушение действующих санитарных правил и гигиенических нормативов , совершенное в период режима чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы распространения заболевания…»

Гигиена и указ

Однако просто ссылок на нормативные акты суду оказалось недостаточно. Вот замечания, которые, впрочем, относятся и к другим протоколам по административным делам этой категории:

в протоколе не указано , какие именно нарушены действующие санитарные правила и нормативы;

какие именно нарушены действующие санитарные правила и нормативы; установленные указом губернатора № 50 правила поведения , нарушение одного из которых инкриминируется Владимиру Р., к санитарным правилам , гигиеническим нормативам и санитарно-гигиеническим мероприятиям не относится.

нарушение одного из которых инкриминируется Владимиру Р., к санитарным правилам гигиеническим нормативам и санитарно-гигиеническим мероприятиям не относится. при составлении протокола сотрудником полиции «не подтверждены либо опровергнуты доводы Р. о том , что в ближайшем к его месту проживания магазине не оказалось ему нужных продуктов питания , а также отсутствие в иных ближайших к месту его проживания магазинах аналогичного товара».

Работа полиции во время пандемии. ГУ МВД по Алтайскому краю.

По мнению суда, при составлении этого административного материала требования закона «должным образом не соблюдены».

Гуляйте дома!

Куда шла по Барнаулу гражданка В., сейчас уже не важно, наказать ее пытались за нарушение другой нормы губернаторского указа — при себе у дамы не оказалось паспорта.

В этом случае суд задал вопрос: каким образом отсутствие паспорта соотносится с нарушением действующих санитарных правил и нормативов. Поскольку ответ из протокола не следовал, судья вернул административное дело в районный отдел полиции.

Еще более прозаичная история у жителя Барнаула Сергея Ф., ему участковый инкриминировал «нахождение с целью прогулки во дворе дома, то есть вне места своего проживания, а также отсутствие документа, удостоверяющего личность».

По мнению суда, в этом случае протокол также был составлен неверно, и барнаулец Ф. тоже избежал участи стать нарушителем режима самоизоляции.

Работа полиции во время пандемии. ГУ МВД по Алтайскому краю.

Диваны под запретом

По административным делам, где решение о наказании было вынесено, можно отметить, что районные суды Барнаула не свирепствовали в плане санкций.

Предпринимательница, торговавшая на территории ТРЦ цветами, заплатит штраф в 500 рублей.

Пивной бар, в зале которого посетители с удовольствием распивали напитки, закрыт не был — на несколько дней в этом заведении лишь запретили использовать столики и диваны.

А парикмахерскую в Индустриальном районе, владелец которой, с его же показаний, красил волосы не клиентке, а своей родственнице, по решению суда закрыли на семь дней.

Напомним: по данным на 27 апреля, за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения в Алтайском крае сотрудники полиции составили 624 протокола.