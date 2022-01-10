Вступил в силу закон об уголовной ответственности для лихачей

В частности, если водителя уже лишили прав за выезд на встречную полосу или серьезное превышение скорости, но он продолжает лихачить, его смогут привлечь к уголовной ответственности, пишет «Парламентская газета».

Например, до трех лет лишения свободы грозит за неоднократный выезд на встречную полосу или превышение скорости более чем на 60 км/ч.

Кроме тюремного срока, предусмотрен денежный штраф в размере от 300 до 500 тыс. рублей либо в размере зарплаты за период от двух до трех лет.

До двух лет колонии могут получить водители, лишенные права управлять транспортным средством и пойманные за рулем.

Ситуации, когда лихачи регулярно нарушают правила дорожного движения и не несут наказания до момента, пока не пострадают люди, — недопустимы, отмечал ранее в своём телеграм-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, обычные штрафы автохамов не останавливают, и ради «хайпа» в социальных сетях они готовы на любые нарушения. Поэтому закон необходим, считает Володин: