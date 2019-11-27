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Вся актуальная информация для мам теперь в одном месте

Сервис «Мамы города» — полезное мобильное приложение для мам, которое собирает в смартфоне все самое интересное! Это целый мир актуальной информации для современных женщин.

Сервис «Мамы города» – полезное мобильное приложение для мам.
Сервис «Мамы города» – полезное мобильное приложение для мам.
Источник фото: @mamygoroda

Долгожданное мобильное приложение «Мамы города» стало эффективной площадкой для общения. Оно позволяет в режиме реального времени обсуждать важные вопросы и делиться опытом, экономить на товарах и услугах для всей семьи благодаря разделу «Акции», содержит актуальную информацию о самых интересных событиях города в разделе «Афиша».

Сервис «Мамы города» – полезное мобильное приложение для мам.
Сервис «Мамы города» — полезное мобильное приложение для мам.
Источник фото: @mamygoroda
Сервис «Мамы города» – полезное мобильное приложение для мам.
Сервис «Мамы города» — полезное мобильное приложение для мам.
Источник фото: @mamygoroda
Сервис «Мамы города» – полезное мобильное приложение для мам.
Сервис «Мамы города» — полезное мобильное приложение для мам.
Источник фото: @mamygoroda
Сервис «Мамы города» – полезное мобильное приложение для мам.
Сервис «Мамы города» — полезное мобильное приложение для мам.
Источник фото: @mamygoroda

Приложение открывает доступ к полезным статьям для женщин в новостной ленте, позволяет всегда иметь под рукой справочник организаций с интерактивной картой, встроенной системой рейтингов и отзывов.

Кроме того, здесь вы найдете:
  • живое общение с мамами Барнаула;
  • актуальную городскую афишу;
  • действующие акции Барнаула;
  • новости Барнаула и сенсации из мира мам;
  • полезные статьи о воспитании и банк видео для мам;
  • справочник организаций с номерами всех городских служб и отзывами мам города;
  • информацию о правах мам, юридическую помощь;
  • базу рецептов с удобным поиском;
  • полную ТВ-программу, гороскоп, погоду в Барнауле и многое другое!

Скачайте приложение по активной ссылке в профиле «Мамы города» @mamygoroda, в Google Play и в App Store

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