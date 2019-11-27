Вся актуальная информация для мам теперь в одном месте

Долгожданное мобильное приложение «Мамы города» стало эффективной площадкой для общения. Оно позволяет в режиме реального времени обсуждать важные вопросы и делиться опытом, экономить на товарах и услугах для всей семьи благодаря разделу «Акции», содержит актуальную информацию о самых интересных событиях города в разделе «Афиша».
Приложение открывает доступ к полезным статьям для женщин в новостной ленте, позволяет всегда иметь под рукой справочник организаций с интерактивной картой, встроенной системой рейтингов и отзывов.
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- полезные статьи о воспитании и банк видео для мам;
- справочник организаций с номерами всех городских служб и отзывами мам города;
- информацию о правах мам, юридическую помощь;
- базу рецептов с удобным поиском;
- полную ТВ-программу, гороскоп, погоду в Барнауле и многое другое!
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