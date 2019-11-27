Вся актуальная информация для мам теперь в одном месте

Сервис «Мамы города» — полезное мобильное приложение для мам, которое собирает в смартфоне все самое интересное! Это целый мир актуальной информации для современных женщин.

Долгожданное мобильное приложение «Мамы города» стало эффективной площадкой для общения. Оно позволяет в режиме реального времени обсуждать важные вопросы и делиться опытом, экономить на товарах и услугах для всей семьи благодаря разделу «Акции», содержит актуальную информацию о самых интересных событиях города в разделе «Афиша».

Сервис «Мамы города» — полезное мобильное приложение для мам. Источник фото: @mamygoroda Сервис «Мамы города» — полезное мобильное приложение для мам. Источник фото: @mamygoroda Сервис «Мамы города» — полезное мобильное приложение для мам. Источник фото: @mamygoroda Сервис «Мамы города» — полезное мобильное приложение для мам. Источник фото: @mamygoroda

Приложение открывает доступ к полезным статьям для женщин в новостной ленте, позволяет всегда иметь под рукой справочник организаций с интерактивной картой, встроенной системой рейтингов и отзывов.

Кроме того , здесь вы найдете: живое общение с мамами Барнаула;

актуальную городскую афишу;

действующие акции Барнаула;

новости Барнаула и сенсации из мира мам;

полезные статьи о воспитании и банк видео для мам;

справочник организаций с номерами всех городских служб и отзывами мам города;

информацию о правах мам , юридическую помощь;

юридическую помощь; базу рецептов с удобным поиском;

полную ТВ-программу , гороскоп , погоду в Барнауле и многое другое!

Скачайте приложение по активной ссылке в профиле «Мамы города» @mamygoroda, в Google Play и в App Store