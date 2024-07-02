Большой пакет обновлений в разных сферах встречает россиян в июле — от ЖКХ и пенсий до алкоголя и новых функций на Госуслугах. Рассказываем, что изменилось и как.

Повышение тарифов на ЖКХ

С начала июля по всей России вновь повышаются цены за коммуналку. На федеральном уровне каждому субъекту определены свои пороговые значения, но окончательное решение остается за местными властями.

В Алтайском крае цены изменятся следующим образом:

- Холодная вода: цена в Барнауле вырастет более чем на 5 рублей — с 26,6 рубля до 31,52 рубля за кубометр. В Бийске поднимется до 30,88 рубля за кубометр. В Рубцовске — до 30,28 рубля.

- Горячая вода: стоимость составная. Одна часть — плата за холодную воду. Вторая — за функцию подогрева воды, которая рассчитывается по тарифу теплоснабжения.

- Водоотведение: для «Барнаульского водоканала» стоимость останется на уровне 20,05 рубля за кубометр. Тот же тариф, 44,20 рубля за куб, останется в пригороде — поселке Центральный и в Лебяжьем.

Вода течет из водопроводного крана. Фото: ru.freepik.com, автор user3802032.

- Электричество: для барнаульцев без электроплит тариф повышается на 46 копеек — с 5,10 рубля до 5,56 рубля за кВтч. Если есть электроплиты, электричество подорожает на 38 копеек и будет составлять 4,53 рубля за кВт.ч. Новый тариф для сельского населения — 4,34 рубля.

В целом, тарифы на электрическую энергию с 1 июля станут дифференцированными, а стоимость будет тем выше, чем больше тратишь. Но высшие отметки довольно высокие и, на самом деле, являются производственными. Так, если месячный объем потребления превысит 10 981 кВтч, тариф составит от 5,25 до 6,72 рублей, а превышение порога в 14 641 кВтч обяжет платить по тарифам от 6,74 до 8,63 рублей за кВтч.

- Отопление: в Барнауле теплые батареи подорожают на целых 14,2%. До 1 июля барнаульцы платили 2 488,01 рублей за гигакалорию, сейчас же цена возрастет на 353 рубля, то есть станет 2 841,30 рублей за гигакалорию.

- Сжиженный газ: на бытовые нужды плата составит 57,22 рубля за килограмм. Газ из групповых резервуарных установок будет стоить 37,98 рубля за килограмм (или 88,49 руб./м³).

Баллоны с газом. Фото: freepik.

- ТКО: для барнаульской зоны плата за услуги регионального оператора по обращению с ТКО снизилась уже с 1 января 2024 года на 1,8 %. Плата с человека составляет 70,29 рубля для жителей многоквартирных домов, для жителей частного сектора – 72,67 рубля. В Бийске плата с человека со второго полугодия составит 61,37 рубля для жителей многоквартирных домов, для жителей частного сектора — 63,45 рубля. В Рубцовске плата с человека составит 74,21 рубля в многоквартирных домах, в частном секторе — 76,73 рубля.

Уголь и дрова: максимальная цена на рядовой уголь в среднем по краю увеличится 13,4%, на дрова — на 98 рублей за 1 плотный кубометр.

Простая пенсия

Станет проще порядок определения способа выплаты пенсионных накоплений.

Сейчас накопительную пенсию могут назначить одним из трех способов: единовременной, срочной ежемесячной и пожизненной ежемесячной выплатой. С июля тип получения будет определяться в зависимости от величины прожиточного минимума пенсионера (ПМП) по стране.

Пенсионер. Расчет пенсии. unsplash.com

Если расчетный размер пенсионных накоплений составит 10% и менее от величины ПМП, то полагается единовременная выплата. Ранее можно было ее получить только при достижении определенного возраста и если размер накопительной пенсии составлял меньше 5% от суммы страховой.

Поэтому теперь больше россиян смогут получить выплату единовременно. Определять ее тип будет проще для клиентов Негосударственных пенсионных фондов НПФ. Сотрудникам фондов при новом порядке работать тоже будет проще.

Также с 1 июля Социальный фонд начнет заранее информировать граждан о суммах их накоплений в НПФ, которые учитываются на пенсионных счетах накопительной пенсии. Сообщения будут направляться на «Госуслуги» раз в три года. Мужчины станут их получать после 45 лет, женщины — после 40 лет.

Новые льготники по ЖКУ

Появились новые льготные категории граждан по услугам ЖКХ.

Квитанция ЖКХ. Altapress.ru

С июля освободят от комиссии при оплате ЖКХ и пеней за несвоевременные платежи или неполное внесение такой платы: многодетных родителей, пенсионеров, инвалидов, а также ветеранов боевых действий, членов семей погибших или умерших инвалидов войны, участников ВОВ.

Для получения льготы нужно подать заявление с подтверждающими документами в УК.

Алкоголь дорожает

В июле поднимаются цены на крепкий алкоголь — напитки от 28 градусов. На некоторые напитки установят минимальную розничную цену, а также повысят минимальные отпускные и оптовые цены у производителей.

Коньяк. Espen Klem, CC BY 2.0.

Таким образом, стоимость за бутылку водки 0,5 л возрастет до 299 рублей в розницу, в опт — до 246 рублей. На коньяк — розничная до 556 рублей и оптовая до 427 рублей. На бренди — до 403 рублей в розницу и до 311 рублей оптом.

При этом, напомним, в Алтайском крае с 1 сентября время продажи алкоголя продлевают до 22:00. И у краевого минздрава в планах на 2024 год — борьба с алкоголизмом.

Загранпаспорт дороже

Дорожает не только водка, но и документы. За оформление загранпаспорта нового образца с биометрией нужно будет заплатить 6 тыс. рублей вместо 5 тыс. Для детей до 14 лет цена вырастет с 2,5 тыс. рублей до 3 тыс. За паспорт старого образца цена не изменилась — 2 тыс. для взрослых и 1 тыс. рублей для граждан до 14 лет.

Российский паспорт и загранпаспорт. Анна Зайкова, altapress.ru

В рамках того же закона устанавливаются новые госпошлины для выдачи документа беженца, регистрации иностранца по месту выдачи или продления визы, получения вида на жительство и т.д.

Сложнее взять кредит

ЦБ вводит надбавки к коэффициентам риска по автокредитам. И также снова повышает их по необеспеченным потребительским ссудам. Так хотят в числе прочего ограничить долговую нагрузку граждан и способствовать повышению устойчивости банков.

Заявка на кредит. Источник: freepik.com/автор/peoplecreations

Надбавки по автокредитам коснутся тех, у кого показатель долговой нагрузки выше 50%, а для необеспеченных кредитов — всех ссуд с полной стоимостью от 25%. Теперь, при наличии высокой долговой нагрузки, станет сложнее получить необеспеченные потребительские кредиты и автокредиты.

Финкомпании не смогут тянуть с ответом

Также теперь финансовые организации обяжут отвечать на поступающие обращения в течение 15 рабочих дней со дня регистрации обращения. Срок может быть продлен, если требуется запросить дополнительные документы, но не более, чем на 10 рабочих дней.

Если ответ не будет отправлен вовремя, ЦБ сможет применить к финансовой организации меры надзорного реагирования и рассмотреть обращение самостоятельно. И если заявитель останется недоволен решением вопроса, он может обратиться в Банк России для проведения разбирательства.

Кредит. Ипотека. Покупка дома. CC0

Защита прав должников

Теперь исполнительные производства будут закрывать быстрее после исполнения требований или признания должника банкротом.

До этого на такую процедуру уходили порой месяцы, так как срок не регламентировался законом. Теперь же это будет занимать до 3-х рабочих дней со дня поступления данных в информационную систему.

Вернуть украденные мошенниками деньги

С 25 июля банки обяжут проверять все денежные переводы, а также в течение 30 дней после получения соответствующего заявления от клиента возвращать украденные мошенниками деньги. В случае перевода за рубеж — в течение 60 дней.

Возвращается полная сумма. Но только если деньги были переведены на счет злоумышленников, который есть в специальной базе Банка России, или операция была проведена без согласия или хотя бы уведомления клиента.

Мошенники. Источник: ru.freepik.com, автор freepik.

Также будут возвращаться деньги при утере карты. Но только если сказать банку о пропаже. Также банк сможет отказать в возврате, если докажет, что клиент нарушил порядок использования электронного средства платежа и поэтому потерял деньги.

Еще одна мера — банки смогут блокировать подозрительные переводы на два дня. Предполагается, что за это время убежденный мошенниками человек все-таки передумает. Если же какой-то клиент занимается выводом или обналичиваем украденных (как выяснит МВД) денег, то банк обязан отключить дистанционное обслуживание этого клиента.

Отдохнуть на ферме

С 3 июля фермерские хозяйства получают право заниматься прочей деятельностью по развитию территорий. Например, они смогут строить на своей земле гостиницы для туристов, чтобы те не оставались в соседних населенных пунктах.

Дрова. Дом в деревне. Окно. СС0

Также появляется на законодательном уровне понятие устойчивого развития сельских территорий, включающего стабильное социально-экономическое развитие села, увеличение производства сельхозпродукции, повышение эффективности сельского хозяйства, рациональное использование и охрану земель, достижение полной занятости и повышение уровня жизни сельского населения.

Многодетных на учет

Еще одна мера по повышению рождаемости. С 1 июля в России заведут реестр многодетных семей. Как заявляется, для учета сведений о семьях и оказания им своевременной помощи. Статус получают бессрочно при наличии от трех детей. Таким семьям предлагаются разные виды соцподдержки.

Многодетная семья. Фото: ru.freepik.com, автор bearfotos.

С таким документом будет гораздо проще взаимодействовать с соответствующими органами и структурами. Скоро сделают не просто документ, а единое удостоверение многодетной семьи, позволяющее обращаться за мерами поддержки в любой точке страны — в бумажном и электронном виде.

Новые функции на Госуслугах

С начала июля можно открывать счета по программе долгосрочных сбережений (ПДС) через портал Госуслуг.

Теперь хотят разрешить подтверждать учетную запись на портале из-за рубежа. Пока запускают в рамках эксперимента — граждане РФ, находящиеся за рубежом, смогут получать квалифицированные сертификаты ключей проверки электронных подписей до 31 декабря 2025. Действовать будет на территории Армении, Казахстана, Киргизии и Узбекистана.

Госуслуги. altapress.ru

Получение соцподдержки льготниками станет проще. Это даст Единая централизованная цифровая платформа, где будет вся информация о причислении граждан к ветеранам труда, лицам, пострадавшим от воздействия радиации, многодетным семьям, детям-сиротам и ветеранам ВОВ.

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